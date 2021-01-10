Імунолог: якщо вакцина прийде навесні, ми втратимо дуже багато людей. Бліцінтерв'ю

Вакцина від коронавірусу навесні може бути вже неактуальною для українців, оскільки на той час більшість населення, напевно, уже перехворіє на COVID-19. Колективний імунітет сформується, але дуже високою ціною – ціною людських життів.

Імунітет від коронавірусу "працюватиме" й у випадку з новими штамами COVID-19. Небезпечні мутації коронавірусу можливі, але не найближчим часом.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-імунолог Борис Донський.

– Чи можемо ми визначити, наскільки небезпечнішим став COVID-19? З’явилося кілька нових штамів. І ВООЗ уже говорить про те, що вони потенційно становитимуть загрозу.

– Звичайно. Це варіація на тему того, що було. Вони так само інфекційно небезпечні, так само спричиняють ускладнення. За сьогоднішніми даними, вони мають таку ж летальність, не менше.

Є ймовірність, що потенціал розмноження цих нових штамів буде більший. Тому вони, так само як коронавірус, становлять небезпеку.

– Чи поділяєте ви оптимізм головного санітарного лікаря України, який сказав, що навесні промені світла й тепла можна очікувати і в ситуації з коронавірусом?

– Оптимізму я не поділяю, бо промені світла навесні будуть тільки для тих, хто переживе зиму. Звідкіля в нього такий оптимізм? На чому він ґрунтується?

Щойно я чув, що МОЗ очікує на укладання контрактів. Питання: а кого воно чекає?

– Напевно, виробників чи веде діалог із кимось. Насправді ми ж не в процесі, нам важко робити якісь висновки. Щонайменше є новина, що нібито Україна вже уклала угоду з китайськими виробниками вакцини. Але її ще не схвалила ВООЗ…

– Я думаю, що це нині на рівні інформаційного шуму, бо коли ви укладаєте контракт, ви чітко вказуєте дату, обсяг постачання, що це буде й коли.

Оскільки в нас інформація щодня то така, то сяка, значить, жодного контракту поки що нема. Є перемовини чи, можливо, заявка. Але чи буде вона схвалена, це нікому не відомо.

– Які шанси, що навесні розпочнеться вакцинація в Україні?

– Я сподіваюся, що розпочнеться. Що добрі країни все ж таки подарують нам трішки цих вакцин. Бо ще далі, влітку і восени, у цьому вже не буде сенсу. Хоча й весна – це все одно вже занадто пізно. Ми вже забагато втратимо людей.

– А щодо того, яку кількість вакцин ми отримаємо? Можливо, ви обізнані в тому, як працює система COVAX? За нею, Україна спочатку мала отримати 8 мільйонів доз для щеплення 4 мільйонів громадян. Тепер кажуть, що цифри подвоїлися. Плюс 1,5 мільйона ми отримаємо з інших джерел.

– Це чудові цифри, але найголовніше навіть не ці цифри. Річ у тому, коли це буде. Бо якщо це буде у вересні, то нам уже і 3 мільйонів буде забагато. У нас не буде стільки людей, які ще не перехворіли.

Вакцина від "старого" коронавірусу "працюватиме" і проти "нового".

– Ми ж бачили схему, яку розробили в уряді, за якою МОЗ хоче робити щеплення в Україні. Перший етап, якщо я не помиляюся, розтягується майже до літа.

– Схема прекрасна, тільки в ній не вистачає самого препарату. Сама собою схема без домовленості, без контракту й без постачання не спрацює, скільки їх не малюй. На жаль, доки не буде законтрактовано певної кількості доз, усі ці схеми можна малювати хоч щодня, але це все – абсолютна теорія.

Ми ділимо шкуру не те що не вбитого, а ще й не спійманого ведмедя.

– За офіційною статистикою, понад мільйон українців уже перехворіло. Як думаєте, яка неофіційна статистика? Скільки людей найближчі пів року матимуть імунітет до коронавірусу?

– Ми можемо сміливо множити на 10. Є такі прогнозисти, які вважають, що навіть цього замало. Судячи з того, що ми бачимо за виявленням без ПЛР чи постфактум визначенням антитіл, то мільйонів 10-15 українців уже точно перехворіло.

– Тобто це обнадійлива цифра? Ми близькі до половини населення, що перехворіло?

– Тому я й кажу, що з такими темпами до кінця весни ми вже виробимо імунітет. Просто, на жаль, ми його виробимо великою ціною – ціною великих втрат. Але так, епідемія доти спаде, бо природним чином переважна більшість перехворіє й матиме імунітет.

– Які шанси, що цей імунітет зберігатиметься протягом тривалого часу? Що говорять останні дослідження?

– Немає жодних підстав вважати, що він зберігатиметься менше, ніж звичайна імунна пам'ять. Так, безумовно, є окремі особи, які або перехворіли в дуже легкій формі, або мають певні особливості імунної системи, які матимуть нетривалий імунітет.

Проте таких буде меншість. Переважна більшість тих, хто перехворів, має довготривалий імунітет, який захищає якщо не від інфікування, то принаймні від важкого перебігу.

– Довготривалий – це в межах року? Триваліших досліджень не було.

– Якщо він триває в межах року, то чому ми маємо вважати, що через рік і місяць він зникатиме? Це ж не термін придатності кефіру. Імунітет такий самий, як і на переважну більшість інших вірусних інфекцій. Тому без принципових змін вірусу, змін штаму цей імунітет й надалі захищатиме тих, хто перехворів, роками.

Небезпечні мутації коронавірусу неможливі в найближчій перспективі.

– Чи може COVID-19 2021 року перетворитися на COVID-21?

– Ви маєте на увазі зміну штаму?

– Так. До того ж кардинальну зміну, щоб знову фармацевти всього світу почали гонку, боротьбу за першість у виготовленні вакцини…

– Я не думаю, що так відбудеться. Шанси на це, безумовно, є. Проте ми вже пройшли на дві третини той шлях, який розкрутила фарміндустрія. Тому, навіть якщо цей вірус зазнає суттєвих принципових змін у своєму антигенному складі, всього-на-всього доведеться трішки змінювати дизайн щеплення, саме антигенний складник. Це нічого суттєво не змінить.

На жаль, може таке бути, що згодом утвориться коронавірус, який буде настільки не схожий на свого попередника, що люди, які перехворіли на "старий", уже не будуть принципово захищені від "нового". Ймовірність такого існує. Однак, найімовірніше, це буде через роки.