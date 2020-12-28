Ляшко назвав дату повернення України до звичного життя після COVID-19

До нормального життя після коронавірусу Україна почне поступово повертатися навесні 2021 року.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в етері каналу "Україна 24". За його прогнозом, відповідний процес може розпочатися з квітня наступного року.

Проте повністю позбавитися протиепідемічних обмежень і жорстких карантинів для запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби не вдасться, вважає він.

Щодо реальності появи нових штамів коронавірусу в Україні, Ляшко сказав так:

"Коронавірус з моменту його виявлення вже має близько 12 тисяч мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, чого б я хотів, щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби... Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатись, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, суворий карантин з 8 до 24 січня в Україні запровадять у будь-якому випадку через прогнозоване збільшення кількості хворих на COVID-19 після новорічно-різдвяних свят.

До того ж перед медичною системою постане ще один виклик – сезонне зростання захворювань на грип, наголосив він.