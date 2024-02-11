Ими воспользовались более 100 тысяч военных: Порошенко передал защитникам юбилейные стирально-банные комплексы

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передали 5 стирально-душевых комплексов представителям зенитно-ракетных бригад, защищающих небо над украинскими городами. В общей сложности этот уникальный проект уже "дорос" до 150 мобильных модулей, которые обеспечивают качественные бытовые условия для ста тысяч украинских военных.

Об этом Петр Порошенко рассказал в своем очередном видеоотчете. Юбилейные стирально-душевые комплексы приехали ребят по противовоздушной обороне.

Подразделения противовоздушной обороны постоянно вынуждены менять дислокацию, дежурство здесь 24 на 7, поэтому для них мобильные бани не менее нужны, чем на линии фронта, говорят бойцы.

"У ребят, выполняющих задание по назначению, нет возможностей в полевых условиях покупаться, постирать вещи. Эти мобильные банные модули обеспечат это. Это обычные бытовые условия, которые хоть немного им дадут какую-то капельку дома", – рассказывает представитель подразделения.

"Идет одна баня на батальон. В батальоне в среднем 700-750, до тысячи военнослужащих. Это более 100 000 военных на передке уже имели возможность воспользоваться нашими стирально-душевыми комплексами. Потому что с начала полномасштабного вторжения мы передали в армию 150 штук", рассказывает Порошенко.

Мы отправили 74 комплекса в Десантно-штурмовые войска, завершив оснащение всех без исключения десантных бригад. 46 комплексов мы отправили в Сухопутные войска. И сегодня это наш приоритет. Дополнительно идут 12 комплексов в Военно-морские силы, в основном это – морская пехота. И сегодня передаются пять комплексов для Воздушных сил, это зенитчики, бойцы противовоздушной обороны, которые защищают небо, в том числе и небо над Киевом", – отметил пятый президент.