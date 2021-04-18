28-метровая оптическая иллюзия "разрушила" дворец эпохи Ренессанса в Италии

Французский уличный художник JR представил свою новую работу – оптическую иллюзию на стене Палаццо Строцци во Флоренции, Италия.

В этом здании эпохи Ренессанса сейчас находится художественная галерея, пишет CNN. 28-метровое творение художника, получившее название "Рана" ("La Ferita"), имитирует гигантскую зияющую трещину на фасаде дворца, сквозь которую видны несколько воображаемых экспонатов – "Весна" и "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли.

Идея совместного проекта художника и галереи – напоминание о том, что искусство может развиваться при любых обстоятельствах, даже во время пандемии коронавируса.

"В наши дни прогулка по Флоренции кажется странной – без посетителей, которые составляют такую обычную часть жизни города, она кажется тихой и менее яркой", – сказал JR CNN Style.

По словам художника, его работа показывает глубокое влияние COVID-19 на культуру. "Не имея возможности войти в музей, посетить концерт или провести время на выставке, мы понимаем, что это культура, которая придает жизни ее цвет, и что красота нашего города пробуждается людьми, которые проходят через него, впитывают историю и культуры Флоренции и обогащаются ими".

А директор Палаццо Строцци Артуро Галансино в заявлении для прессы сказал, что "La Ferita" является "сильным отражением сложных условий, связанных с доступом к культуре в эпоху COVID-19, а также символом свободы, творческого воображения и участия".

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