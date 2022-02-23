Так, друзья — сегодня будет интересный пост на тему, кем был Ленин на самом деле. Как вы наверное уже знаете — в СССР существовал целый культ личности Вождя, к которому детей приучали с самого раннего детства, Ленин в виде бюстов или портретов присутствовал во всех учреждениях, а на всех демонстрациях обязательно несли его портреты и избранные цитаты.

Большинство советских граждан даже не подозревали, какой личностью Ленин был на самом деле — его полные собрания сочинений читали далеко не все, и далеко не все были знакомы с его цитатами о том, сколько именно людей (граждан государства и братьев) нужно убить, повесить, расстрелять и отправить в концлагеря — только лишь за то, что они думают не так, как Ленин, и не считают, что рельсы в светлое будущее должны быть проложены по шпалам из трупов.

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Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о культе Ленина в СССР, о том, каким на самом деле был реальный Ленин, а также важный вопрос.

Культ Ленина в СССР.

Как я уже писал в своих предыдущих постах — культ той или иной личности существовал в СССР практически всегда. Культ Сталина сформировался примерно к 1930 году, пережил свой расцвет в предвоенные годы и сошёл на нет в первой половине пятидесятых — после смерти Сталина и развенчания его культа Хрущёвым. Но на самом деле культ личности никуда не делся, просто место Сталина начал занимать Ленин — его культ рос и укреплялся в шестидесятые годы, когда все злодеяния коммунистов приписывали лишь одному "злому Сталину", который якобы извратил учение "доброго дедушки Ленина".

Культ Ленина навязывался советским детям с самого раннего детства — их начинали обрабатывать книгами для дошкольного чтения вроде "Звёздочка" или "Спутник букваря", в которых дети должны были прежде всего выучить "три самых дорогих слова — мама, Родина и Ленин". Несколько позже детям уже подсовывали полноценный сборник мифов о Ленине за авторством Бонч-Бруевича, который был составлен по образцу и подобию религиозных житий святых, не должен был подвергаться ни малейшему сомнению и якобы рассказывал полную правду о жизни "Вождя мирового пролетариата".

Во взрослой жизни Ленин тоже присутствовал в виде постоянного фона — его памятники стояли на площадях практически всех городов СССР, его бюсты обязательно были в каждой школе (в вестибюле либо в Ленинской комнате) и во многих учреждениях. Если в том или ином учреждении была стенгазета или доска почтёта — то портрет Ленина чаще всего лепили и туда. Ещё местами можно было увидеть плакаты с его цитатами вроде "учиться, учиться и учиться". Что интересно — ранее эту цитату приписывали Сталину.

В общем, как видите — в СССР существовал самый настоящий культ Ленина, детей с самого раннего детства приучали верить и поклоняться Вождю, Ленин в том или ином виде постоянно присутствовал в жизни каждого советского гражданина — но очень немногие задумывались о том, чем был этот человек на самом деле.

Каким был реальный Ленин?

А теперь давайте посмотрим, кем был Ленин на самом деле. Если отвлечься от пропагандистской мишуры, от россказней про "доброго дедушку, который всех любил" и о том, что он постоянно улыбался и дарил детям подарки — то вырисовывается достаточно неприглядная и пугающая личность. Современники вспоминали Ленина как человека невысокого роста, с неприятным и просто отталкивающим выражением лица. Георгий Соломон, советский партийный номенклатурщик, описывал Ленина как плохого оратора, демагога, личность самовлюблённую и самодовольную, который презирал своих собеседников-оппонентов и ненавидел всех инакомыслящих.

Что-то похожее про Ленина вспоминал и философ Николай Валентинов, близкий знакомый Ленина, вот как он описывал "Вождя" — "Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые. Лицо было очень подвижно, часто меняя выражение: настороженная внимательность, раздумье, насмешка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза — грубое сравнение — злого кабана." Про злые глаза вспоминала и современница Ленина Ариадна Вильямс: "Злой человек был Ленин. И глаза у него волчьи, злые".

А теперь давайте посмотрим на некоторые цитаты Ленина, чтобы понять, что это была за личность:

"Пенза Губисполком. Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города."

Собственно, это к вопросу о том, кто первым придумал концлагеря — коммунисты или нацисты.

А вот тоже про концлагеря (который Ленин, вероятно, очень любил), цитата от 19 ноября 1919 года:

"Всех, проживающих на территории РСФСР иностранных поданных из рядов буржуазии тех государств, которые ведут против нас враждебные и военные действия, в возрасте от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря."

Цитата 22 августа 1918 года, фактически начало того самого "Красного террора", автором которого и был "добрый дедушка Ленин":

"Саратов, уполномоченному Наркомпрода Пайкесу. Советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты."

В этой цитате весь "добрый дедушка Ленин" как есть — с приказами не справиться с террором, а "обосновать его и узаконить". Теперь террор должен делаться законными методами:

"Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и прикрас."

А вот цитата Ленина из работы "Как организовать соревнование?":

"Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом "зелёных" (мы потом на них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного."

Или вот, тоже весьма известная цитата "Вождя". Здесь он поручает местным коммунистам "план по повешениям", а также инструктирует на счет заложников:

"Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят "последний решительный бой" с кулачьем. Образец надо дать. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин."

А вот "добрый дедушка Ленин" приказывает "ихтамнетам" перейти границу Латвии и Эстонии и повесить там от 100 до 1000 "чиновников и богачей", цитата от 17 мая 1922 года:

"Принять военные меры, т.е. постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, "на плечах" Балаховича перейти где-либо границу на 1 версту и повесить там 100 –1000 их чиновников и богачей)".

Послесловие.

Как видите — образ реального Ленина был очень далёк от той картинки, которую рисовала советская пропаганда. На самом деле Ленин был малоприятной и озлобленной личностью, который думал, что с помощью убийств и насилия можно построить что-то хорошее. Именно Ленин первым возвёл массовое насилие в ранг государственной политики (т.н. "Красный террор"). Именно Ленин первым придумал концлагеря на территории СССР и стал отправлять туда всех неугодных. Именно Ленин первым в истории XX века создал тоталитарное государство, которое провозгласило личность человека чем-то ничтожным и начало гонку по трупам за призрачными идеалами.

Очень жалкими выглядят попытки фанатов СССР оправдать Ленина — мол, его не так поняли, его цитаты вырваны из контекста и т.д. Все всё поняли именно так, как надо, и Сталин был лишь учеником и продолжателем дела Ленина. Как писал Есенин — "для них не скажешь — "Ленин умер", их смерть к тоске не привела, ещё суровей и угрюмей они творят его дела"...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Тоже небось считали в детстве, что Ленин это "добрый дедушка"?