Их очень ждут на фронте: Порошенко купил для военных ночных 'Мавиков' больше, чем государство

Петр Порошенко купил для подразделений ВСУ 80 "Мавиков" с тепловизорами, а также микросхемы для 2000 детекторов дронов "Ванильный сахарок". "Мовики" в ближайшие дни отправятся на фронт. Ведь как стало известно, за последний месяц государство передало в войска только 50 таких дронов. А они очень нужны на передовой.

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Об этом Порошенко рассказал в своем видео. Он отметил, что дроны отправятся на фронт уже в ближайшие дни.

"Сегодня мы на складе, куда приезжает наша помощь, прежде чем попасть в руки военных. Один известный блоггер и военный рассказал, что за последний месяц государство передало в Вооруженные силы Украины только 50 тепловизионных "Мавиков". Несколько часов назад мы разгрузили 80 таких дронов, что на 50% больше закупки государства за последние 30 дней", – отметил пятый президент.

"Также здесь микросхемы для производства 2 000 "Ванильных сахарков", которые помогают нашим военным обнаруживать вражеские дроны на их подлете к украинским позициям. В наших ближайших планах – добить отметку в 5 000 "Сахарков", – отмечает Порошенко.

"Уже совсем скоро наша помощь поедет в подразделения, несущие службу на разных горячих направлениях. Потому что ребята нуждаются в обеспечении здесь и сейчас, а наша задача сделать все, чтобы помочь им отразить российское нашествие", – говорит Петр Порошенко.

Всего с начала 2024 года Порошенко передал военным 40 000 FPV-дронов, 1 000 "Сахарков", а также 1 500 дневных и 260 ночных "Мавиков" на общую стоимость 800 миллионов гривен.