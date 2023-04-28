'Их детство уничтожено': в Совбезе ООН рассказали о похищении Россией украинских детей

Дарья Герасимчук, уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, выступила на специальной встрече в онлайн-формате по формуле Аррии Совета Безопасности ООН. В своем выступлении она сообщила о депортации и принудительном перемещении Россией украинских детей с начала полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. Это является еще одним подтверждением геноцида.

"После начала российской агрессии в Украине никто и нигде не может чувствовать себя в безопасности, пока агрессор не будет повержен. Это знает весь мир", – подчеркнула Дарья Герасимчук.

По ее словам, самая ужасная часть этой войны и самое большое доказательство российского преступления геноцида – разрушены судьбы и жизнь украинских детей.

"Россияне убивают, насилуют и похищают наших детей и все это подают как спасение! Даже те девушки и парни, которые избежали физического ущерба от обстрелов, понесли глубокие потери. Их дома и семьи, школы и детсады, детские площадки и стадионы были повреждены или разрушены. Их детство уничтожено. Каждый из 7,5 млн украинских детей, проживавших в Украине до 24 февраля 2022 года, пострадал от этой ужасной войны", – подчеркнула она.

В ходе онлайн-включения на специальной встрече по формуле Аррии Совета Безопасности ООН, Дарья Герасимчук, уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, поделилась информацией о катастрофической ситуации, в которой находятся украинские дети в результате действий российских оккупантов. Она отметила убийства, ранения и насилие над детьми, а также похищение юных украинцев, которые стали частью преступления геноцида против украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Совбеза Организации Объединенных Наций в пятницу, 28 апреля, обсудят одно из самых дерзких преступлений России против Украины – похищение украинских детей и их незаконную депортацию в РФ. Инициаторами заседания, кроме Украины, выступили Албания, Франция и США.

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