Игорь Копытин: Европа заинтересована в сильной Украине, у которой есть что предложить странам ЕС

Украина должна крепнуть, чтобы в отношениях с ЕС получить право голоса и позицию равноценного партнера. Это означает необходимость построения стабильной и мощной отечественной экономики, отмечает народный депутат Игорь Копытин.

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Единственный путь процветания для Украины – это качественное самостоятельное развитие, при котором с соседями выстраиваются стабильные взаимовыгодные отношения, и в этом контексте важно быть для Евросоюза партнером, а не балластом. Об этом в интервью изданию LB.ua заявил народный депутат, председатель подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

"Уверен, что и сама Европа заинтересована в сильной Украине, у которой в таком случае есть что предложить европейским странам. Украина с сильной экономикой важна, потому что европейские страны, евробизнес смогут реализовать свои финансовые и экономические интересы. Стабильная экономика Украины – это также понятные ЕС управленческие процессы, социальная система, разрешительная. Поэтому не стоит медлить с реализацией всех шагов, определяемых нашей дорожной картой вступления в ЕС. Переход Украины к жизни по европейским нормам – залог развития нашей экономики, приток инвестиций, увеличение поддержки со стороны партнеров", – отметил Игорь Копытин.

По его мнению, европейцам важно сотрудничать с Украиной только в условиях понятного законодательства и действенных на практике законодательных норм, которые не будут нести инвесторам никаких угроз. Однако, отмечает Игорь Копытин, наивно считать, что европейские компании просто начнут инвестировать сотни миллионов евро в восстановление, что Евросоюз нам якобы что-то должен и из-за этого будет вливать огромные объемы финансирования. Не стоит ожидать и того, что именно Евросоюз должен "навести порядок" или создать условия, при которых в Украине возможен экономический рост и процветание.

"В Европе ожидают, что Украина будет сама воплощать качественные изменения, что страна будет сильным самостоятельным игроком, с которым выгодно вести дела. Никто вместо нас не будет развивать сильную Украину. Думаю, единственный путь процветания – это качественное самостоятельное развитие, при котором с соседями выстраиваются стабильные взаимовыгодные отношения. Важно быть для Евросоюза партнером, а не балластом", – уверен народный депутат.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах вступления Украины в НАТО, Игорь Копытин сообщил, что государству следует строить отношения с НАТО в другой смысловой плоскости. "В Украине долгое время просто ждали членства в НАТО, считая, что это будет главным фактором нашей безопасности. Однако до того, как вступать в Альянс, следует максимально усилить свои позиции и с точки зрения рисков безопасности, и с точки зрения оборонной промышленности", – считает Игорь Копытин. Он привел пример Швеции, которая в прошлом году вступила в НАТО. "Но до вступления в Альянс это государство создало одну из самых передовых армий в мире, позаботилось о собственной системе обороны, которая полностью синхронизирована со структурами Альянса и отвечает всем стандартам НАТО. В самом Альянсе отметили, что Швеция принесла с собой боеспособные вооруженные силы и первоклассную оборонную промышленность, а ее вступление делает НАТО сильнее. Так же следует действовать и нам: мощная армия и сильная и инновационная оборонная промышленность могут повлиять на решения стран-членов НАТО, которые увидят в членстве Украины преимущества и существенную помощь концепции коллективной безопасности", – отметил в интервью народный депутат Игорь Копытин.

Напомним, процесс скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС в рамках переговоров о вступлении происходит рекордно быстро и демонстрирует стабильный прогресс на пути к членству в ЕС.