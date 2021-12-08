Идею 'Активных парков' Зеленскому подсказал его личный фитнес-тренер – СМИ

Идеологом программы "Активные парки" стал личный фитнес-тренер президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о Вадиме Данильченко.

Об этом пишет "Украинская правда". Издание отмечает, что он также стал и соавтором программы.

Подчеркивается, что свою идею Данильченко вынашивал еще до того, как Зеленский победил на выборах президента. Затем, в разговоре с помощником главы ОП Андрея Ермака Сергеем Мартыненко, она трансформировалась в проект с тренировками, которые можно заказать по QR-коду.

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"Установку новых площадок, так называемую инфраструктурную сторону проекта, координирует Офис президента. Средства на их строительство выделяют через субвенцию из Минфина", – пишет издание.

Сам Данильченко, который работает личным фитнес-тренером Зеленского шесть лет, рассказал, что перед работой глава государства каждый день тренируется в 7 утра.

"Он может и штангу 80 килограммов лежа поднять от груди и спокойно подтянуться 15 раз и час делать программу на велотренажере. А может и пройти высокоинтервальную тренировку", – пояснил тренер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что до конца 2021 года в Украине планировали построить около 600 "Активных парков", а до конца 2022-го – 10 тысяч. По данным на сентябрь, в стране было создано 100 таких локаций.

Rаждый такой парк оснащен QR-кодами, через которые посетители смогут провести тренировку любой сложности, выбрав собственного тренера среди звезд эстрады, кино, профессиональных спортсменов или с президентом Украины.