Идентифицированы тела двоих украинцев, погибших на затонувшем в Турции сухогруза Arvin

На месте, где затонул сухогруз Arvin (вблизи турецкой провинции Бартын), достали из воды и опознали тела двух погибших украинцев.

Эту информацию подтвердил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает Укринформ. В целом количество жертв трагедии достигло четырех человек, поиски еще двоих продолжаются.

"Произошло опознание, подтверждена смерть двоих граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она продлится и 19 января", – отметил Билык.

Он также рассказал, что плохие погодные условия мешали процессу извлечения тел погибших из моря. Поэтому для этого пришлось привлекать специальную спасательную технику. В итоге, операция все же удалась. Умерших доставили в морг больницы неподалеку.

Что же касается украинских граждан, которым удалось выжить, то их уже выписали из медучреждения и разместили в гостинице, обеспечив всем необходимым и едой. 19 января они должны быть доставлены в Анкару, а оттуда – домой в Украину.

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