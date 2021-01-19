Идентифицированы тела двоих украинцев, погибших на затонувшем в Турции сухогруза Arvin
На месте, где затонул сухогруз Arvin (вблизи турецкой провинции Бартын), достали из воды и опознали тела двух погибших украинцев.
Эту информацию подтвердил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает Укринформ. В целом количество жертв трагедии достигло четырех человек, поиски еще двоих продолжаются.
"Произошло опознание, подтверждена смерть двоих граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она продлится и 19 января", – отметил Билык.
Он также рассказал, что плохие погодные условия мешали процессу извлечения тел погибших из моря. Поэтому для этого пришлось привлекать специальную спасательную технику. В итоге, операция все же удалась. Умерших доставили в морг больницы неподалеку.
Что же касается украинских граждан, которым удалось выжить, то их уже выписали из медучреждения и разместили в гостинице, обеспечив всем необходимым и едой. 19 января они должны быть доставлены в Анкару, а оттуда – домой в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сухогруз затонул у берегов Турции 17 января. На его борту было 12 членов экипажа: 10 украинцев и двое россиян. Выжить в катастрофе удалось лишь шестерым лицам.
В сети был опубликован полный список имен всех 12 моряков с затонувшего корабля.
Судно шло под флагом Палау, однако его оператором была одесская компания.
Украинцы, которым удалось выжить, рассказали, что они попали в шторм, где высота волн достигала 6 м. Следовательно, судно ушло на дно за 5 минут.
Напомним, для поиска погибших и пропавших моряков были привлечены турецкие вертолеты.
18 января в море было найдено тело капитана сухогруза – россиянина. Причиной трагедии с судном назван плохие погодные условия.