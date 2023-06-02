IAB Ukraine соберет мировых игроков adtech на панельную дискуссию о цифровой индустрии, рекламных технологиях и экономике

В Киеве 7 июня состоится панельная дискуссия "Adtech: Discovering Ukraine". Мероприятие, организованное IAB Ukraine, намерено объединить мировых игроков adtech и создать площадку для обсуждения самых актуальных вопросов, связанных с развитием цифровой индустрии в Украине.

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Всех желающих приглашают принять участие в событии онлайн или офлайн и принять участие в обсуждении проблемных вопросов с ведущими экспертами отрасли.

В ходе мероприятия лидеры сферы рекламных технологий обсудят вызовы, с которыми сталкивается индустрия во время войны, стратегии выживания, поддержки национальной экономики и обеспечения рабочих мест. Также рассмотрят оказанную Украине глобальную поддержку и обсудят действия, предпринятые международным сообществом.

"Для подавляющего большинства экономик военные действия равнозначны наибольшему бизнес-риску, заставляя к разрыву контрактов. Однако не время ли пересмотреть такой подход? Почему гибридная война заставляет трансформировать форму сотрудничества, а не прекращать ее? Как мировое adtech сообщество может помочь Украине сейчас, когда язык не идет о привычной помощи в снабжении ракет и военных самолетов или обеспечении гуманитарных потребностей населения? На эти и другие вопросы будут искать ответы участники мероприятия", — отмечают организаторы.

Дескусию будет модерировать Анастасия Байдаченко, СЕО IAB Ukraine и коммуникационный эксперт с более чем 19-летним опытом работы. Запланированы выступления спикеров, являющихся лидерами индустрии рекламных технологий:

Юрий Горохов, технический директор Adtelligent inc – специалист в сфере интернет-рекламы и маркетинговых технологий. Он расскажет о текущих вызовах и инновационных решениях в сфере рекламных технологий.

Дэйв Морган, СЭО Simulmedia: предприниматель и основатель нескольких рекламных технологических компаний. Дэйв Морган переносит свой опыт в сфере автоматизированных закупок и таргетинга цифровой рекламы по телевидению. Он поделится своим опытом и навигацией стратегиями в сложных условиях.

Дэниел Кнапп, главный экономист IAB Europe. Имея большой международный опыт в сфере рекламы и медиа-анализа, Дэниел Кнапп поделится ценной информацией об экономических аспектах глобального сообщества рекламных технологий и его потенциальной поддержке для Украины.

Панельная дискуссия обеспечит платформу для обмена знаниями, открытого диалога и изучения совместных усилий по укреплению цифровой индустрии Украины и ее интеграции в мировое сообщество рекламных технологий.

Дата: 7 июня 2023 г.

Время: 17:00 оффлайн, 17:45 онлайн-конференция

Для журналистов и всех, кто заинтересован в посещении офлайн-мероприятия, пожалуйста, пишите на [email protected], чтобы сообщить об участии в мероприятии.

Регистрация на онлайн панельную дискуссию по ссылке.