IAB Украина проведут вебинар 'Год войны: опыт, вызовы, планы от первых лиц топ-игроков индустрии'

18 мая 2023 года IAB Украина проведут вебинар по теме "Год войны: опыт, вызовы, планы от первых лиц топ-игроков индустрии". На вебинаре гости студии будут говорить о достижениях и потерях рекламно-коммуникационной отрасли, проживании военного кризиса и возвращении бизнесов и команд в трудоспособное состояние. А также о том, как отрасль трансформировалась во время войны, ожидания и барьеры возвращения системных рекламодателей, ожидания бизнесов по динамике возобновления рекламно-коммуникационной отрасли.

Видео дня

Гостями в студии будут первые лица компаний: Александр Колб (Promodo), Александр Гороховский (Dentsu Ukraine), Энвер Кикава (Publicis Groupe Ukraine), Дмитрий Кутов (NCG), Арман Маткулов (Razom Group).

Модерировать событие будет Анастасия Байдаченко (IAB Украина).

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Interactive Advertising Bureau Ukraine – некоммерческая организация, цель которой – содействовать развитию интерактивной рекламы в Украине. Входит в международную ассоциацию IAB, объединяющую участников рынка интерактивной рекламы. Представительства IAB успешно работают в более чем 40 странах на 4 континентах. Украина получила лицензию IAB в январе 2018 г.

Данный вебинар состоится при поддержке: MGID, Adtelligent Inc., New Strategies Group, MixDigital, Vivid, AdMixer, Obozrevatel.