IAB Украина обсудит с экспертами проблемы бизнеса во время войны

Война создала новые вызовы для отрасли, потребность в мобилизации и работе, адаптируясь к новым реалиям. Члены IAB Украина будут говорить о полученном опыте, каковы проблемы и потребности бизнесов во время войны, каким образом организовать и мотивировать команду, пройдена ли точка минимума военного кризиса для индустрии и можем ли мы уже двигаться курсом на восстановление отрасли.

Видео дня

Модератором будет Анастасия Байдаченко.

Спикеры: Ника Логвиновская, Юрий Копышинский, Владимир Чернер, Георгий Петрушин, Дмитрий Шуплецов, Роман Геращенко, Елена Педай, Наталья Боронина, Владимир Горшков, Юрий Горохов, Максим Хоменко, Арман Маткулов.

Ссылка на регистрацию здесь.

INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU UKRAINE – известная международная некоммерческая организация, в состав которой входят 650 компаний из более чем 40 стран мира. Среди них Google, Microsoft, Amazon, Disney, Bloomberg Media и т.д. Цель IAB Ukraine – способствовать развитию интерактивной рекламы в Украине и внедрить мировые стандарты на украинском диджитал-рынке.