И это будет разблокировано: Кулеба назвал два вида вооружения, на передачу которого у Запада до сих пор табу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзники до сих пор блокируют передачу Украине дальнобойных ракет и истребителей. Но по его словам, и это вооружение вскоре будет разблокировано.

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Такое заявление Кулеба сделал во время панельной дискуссии в Украинском доме швейцарского Давоса. Об этом сообщает "Укринформ".

"В конце концов мы получаем все, о чем просим, кроме двух крупных вещей, которые принципиально еще не были разблокированы - западные боевые истребители и дальнобойные ракеты", – сказал он.

Министр добавил, что еще в начале широкомасштабного вторжения России все переговоры с партнерами начинались с отрицания, в частности, когда обсуждалось предоставление сложнейших видов оружия. К примеру, так было со Швецией и ее решением по передаче Украине самоходных артиллерийских установок Archer.

Кулеба отметил, что еще одним разблокированным вопросом можно считать поставки танков. Это решение требовало значительных усилий дипломатии и диаспоры.

"Мы видим, как вещи ускоряются… Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты – я абсолютно убежден в этом, – наш список самого нужного оружия будет завершен", – резюмировал он.

Напомним, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины попросили дружественные страны усилить нашу поддержку и вывести военную помощь "на новый уровень", в частности, передачей бронированной техники и танков современных образцов. В обращении говорится, что РФ не отказалась от своих преступных планов, а угроза второй попытки агрессора провести полномасштабное наступление – очень реальна.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне многочисленных прогнозов о новом наступлении российской армии на Украину Польша готова к решительным действиям по военной помощи нашей стране. Учитывая, что Германия продолжает занимать достаточно пассивную позицию по передаче танков Leopard 2 ВСУ, Варшава будет принимать меры самостоятельно.

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