Моравецкий о танках для Украины: если Польша не получит разрешение на реэкспорт от Германии, то поступит 'так, как надо'

На фоне многочисленных прогнозов о новом наступлении российской армии на Украину, Польша готова к решительным действиям в отношении военной помощи нашей стране. Учитывая, что Германия продолжает занимать довольно пассивную позицию в отношении передачи танков Leopard 2 ВСУ, Варшава будет принимать меры самостоятельно.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Polske Radio. Он обратил внимание, что договоренности между украинцами и партнерами Западной Европы достигнуты.

"Согласие здесь имеет второстепенное значение. Мы либо быстро получим это согласие, либо сделаем это сами. Здесь самое главное, чтобы немцы - не только немцы, но и датчане, финны, французы и другие нации, но прежде всего немцы - как можно скорее предложили свои современные танки и свою современную технику, чтобы помочь Украине одержать победу", – подчеркнул политик.

Моравецкий в очередной раз заметил, что от судьбы Украины в этой войне напрямую зависит будущее самой Европы. В этом ключе Польша и дальше будет стремиться получить согласие от канцлера Германии.

Ранее стало известно, что Моравецкий настоял на том, что Берлин должен снабжать украинскую армию тяжелой военной техникой, включая танки. В противном случае агрессия России может спровоцировать Третью мировую.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время экономического форума в Давосе президент Польши Анджей Дуда призвал союзников и партнеров Украины не останавливаться в военной помощи и продолжать поддержку. Именно этот факт может стать решающим в исходе войны.

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