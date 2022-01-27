'Хуже Освенцима может быть только одно – забыть о нем': истории пяти узников лагеря смерти

27 января мир отмечает 77-ю годовщину освобождения узников нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", который был расположен в польском городе Освенцим.

Этот лагерь получил название "фабрика смерти", ведь стал местом самого массового уничтожения мирных жителей за всю историю человечества. День освобождения концлагеря был настолько значимым событием, что с 2005 года дата 27 января утверждена Генеральной Ассамблеей ООН Всемирным днем памяти жертв Холокоста.

Несмотря на многочисленные исследования, не установлено точное количество жертв нацистов. По разным подсчетам, в концлагере погибло от 1 до 4 миллионов человек. Узники уничтожались в крематориях, погибали из-за бесчеловечных условий труда, жестоких наказаний и ужасающих медицинских экспериментов.

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С каждым годом остается все меньше живых свидетелей зверств нацистов, которые человечество просто не имеет права забыть.

Женщине было 12 лет, когда она попала в Освенцим. В своем интервью BBC, она вспоминает, что даже дорога туда была ужасающей, ведь людей везли в закрытых вагонах и опорожняться не выпускали, а некоторых в пути тошнило и запах стоял ужасный. Под рукавом у нее – татуировка "26877", такие номера делали всем заключенным, не жалели даже маленьких детей.

Она рассказывает, что 70% процентов людей, привезенных в Освенцим, убивали в течение первых суток. Железнодорожные рельсы шли до газовых камер. Людей выгружали из вагонов, кого-то отбирали для работы, а остальных – тут же убивали.

Девочку спас случай: в концлагере к ней подошла словачка, которая была смотрителем и спросила, сколько ей лет.

"Сколько тебе лет? 12? Тебе 16, и не пытайся даже притвориться моложе!" – грозно сказала она. Девочка растерялась, но во время селекции ответила, что ей 16 и только это уберегло ее, ведь всех, кто младше – отправляли в газовые камеры, а ее отправили на каменоломню.

К январю 1945 года девочка была измучена бесчеловечными условиями труда и лежала без сил в окружении мертвых или едва живых людей. Советские войска уже наступали и нацистам было приказано отступать и расстреливать всех, кого не смогут увести с собой, чтобы те не рассказали об ужасах, происходивших в концлагере.

Сепеши уже была полумертвой и даже не могла стоять на ногах, каждый раз теряя сознание, поэтому на нее решили даже не тратить патроны. Когда она пришла в себя, то поняла, что лежит на горе из мертвых тел. Она была не в силах даже произнести слово и смогла лишь что-то "промычать".

Ее услышал какой-то человек, который накормил ее снегом, что прибавило немного сил. Она увидела перед собой улыбающегося советского солдата, девочка дождалась освобождения из плена. Она запомнила лицо освободителя на всю жизнь.

"Хуже Освенцима может быть только одно – забыть, что он был", – заявила одна из последних свидетельниц нацистских преступлений на "фабрике смерти".

Сестрам и их брату удалось выжить только благодаря внешности: немцы считали, что они подходили под критерии "арийской расы".

Как рассказала изданию DW Нина Лебедева, вся деревня под Витебском в Беларуси, как и семья девочек, пошла в партизаны. Когда мужчины пошли в бой с немцами, женщины остались в лесу одни, тогда их и захватили в плен: мать и пятерых детей с ней.

"Вскоре нас разделили с матерью и маленькой сестренкой. Потом нам одна женщина сказала, что их с малышами сожгли в крематории. То ли она заболела, то ли малыши, в общем, их сожгли", – рассказывала ее сестра Вера.

Детям удалось выжить на "фабрике смерти" благодаря тому, что по критериям нацистов, они походили на "арийскую расу". Немцы отбирали мальчиков и девочек со светлыми глазами и волосами – это и спасло Лебедевых. Они вместе с другими были переведены в "донорский блок", где не ставили медицинских экспериментов, но время от времени брали кровь.

Большинство выживших были именно из "донорского блока", там их также учили считать и писать на немецком. Сестры признаются, что помнить подробности плена все труднее с возрастом, но несмотря на годы, они всю жизнь пронесли воспоминания об ужасах "фабрики смерти".

"Маленький ребенок мог не понимать, что происходит. Но все чувствовал, испытывал страх и ужас. Когда перед тобой били, расстреливали, когда на тебя кричали, заставляли говорить по-немецки и били, если не мог произнести. Этот страх сопровождал нас всю жизнь", – рассказала младшая сестра Нина.

Конец войны они застали в детском лагере близ польского города Константинов-Лудзки. Вера рассказала, что у нее запечатлелись в памяти танки и солдаты, которые поднимали детей, целовали их и рассказывали об освобождении из плена.

Когда в Вильносе было создано еврейское гетто, шел 1941 год, а Тамар было всего три года. Но несмотря на юный возраст, она помнит все ужасы, через которые пришлось пройти ее семье. В 1943 году в гетто вошли немцы и приказали всем мужчинам выйти, иначе дома взорвут, рассказала женщина BBC.

Это был последний день, когда она видела своего отца. Его вместе с другими забрали на принудительные работы и убили. Тамар и ее мать забрали в концлагерь, но они не хотели просто так сдаваться и по дороге трижды пытались сбежать.

Две попытки побега были неудачными, за первую – ее матери назначили 25 ударов кнутом, но она потеряла сознание на третьем ударе. За вторую – их не убили, но так сильно ударили по голове, что она пролежала два дня.

"На последней пересылке нас отправили в душ. Слава богу, это был обычный душ. Все разделись. Мама нашла в куче одежды себе костюм, а мне - платье. Она даже связала мне бантик, гордо подняла голову, и мы ушли", – вспоминает Драйфус.

Трудно поверить, но этот план сработал. Хорошо одетая мать с ребенком беспрепятственно прошли мимо всех охранников лагеря. У них был настолько уверенный вид, что, возможно, их восприняли за семью одного из немецких офицеров.

Дальше им пришлось долго скрываться от нацистов, прячась по разным селам. Однажды девочке с матерью пришлось три дня сидеть в будке сторожевого пса. Мало того, что грозный пес-охранник не бросился на них, но даже делился с ними едой. Каждый раз, как ему приносили еду, пес не ел, а оставлял все беглецам.

"Мама говорила, что люди хуже зверей, потому что зверь съест добычу, насытится и успокоится, а люди нет. У людей не наступает насыщение, они всегда хотят больше", – вспоминает Тамар.

Им еще долго приходилось прятаться, часто мать боялась, что дочь случайно выдаст их, поэтому просила молчать. После войны женщина еще долго не могла привыкнуть к тому, что они свободны. Многие годы Тамар пришлось "оживлять в себе человека".

Александра Борисова во время войны пережила ужасы двух нацистских концлагерей на территории Польши. Как вспоминает женщина в своем рассказе изданию DW, когда ей было 7 лет, она вместе с матерью попала в Освенцим, их перевезли туда из концлагеря Майданек.

Женщина рассказала, как впервые попала на "фабрику смерти". Первое, что она увидела, это колючая проволока, сторожевые башни и нацистов с собаками.

"Мне было страшно, когда накалывали номера. Было несколько столов, мы стояли в очереди, и когда мне хотели наколоть номер, я так крутила рукой, что его накололи наискось, и я получила по лицу. Больше мы не имели ни имен, ни фамилий. Мы стали безликими", – болезненно вспоминает Александра ужасы войны.

Около месяца семилетняя девочка жила в бараке с родителями, но потом семью разделили. Детей было много и все плакали, ведь им было страшно, и они не понимали, что происходит. Опеку над Александрой взяли на себя польские девочки-подростки, которые поместили ее на верхние нары и подкармливали.

Однако позже девочку перевели в другой барак. По ее словам, в одной его части были только еврейские дети-близнецы, а в другой поселили детей беларусских партизан, к ним отправили Александру. Однако это не было обычным зданием для заключенных, ведь сюда время от времени приходили люди в белых халатах.

"Нас отводили в небольшую комнату в бараке. Там стояли диван и кресла, лежали блестящие инструменты и иногда появлялся голубой свет. Было очень страшно. И на этот диван меня клали: то на спину, то на живот, то сажали на корточки, делали уколы, а потом сажали к стене и вставляли что-то в рот, чтобы я не могла его закрыть, и глубоко туда залезали. Для меня это была ужасная процедура", – вспоминает Борисова.

Она прошла там настоящий ад. Ее освободили слабой, полуслепой и покрытый корками – отработанный материал доктора Йозефа Менгеле, который был одним из руководителей этих ужасающих опытов.

Даже годы после освобождения из концлагеря женщина продолжала бояться врачей и медицинских манипуляций. Фельдшер даже не делал ей прививки, ведь это вызывало у нее настоящий ужас, он знал, что ей пришлось пережить.

Вспомнила она и о других пытках, которыми немцы мучили заключенных. Нацисты даже детей принуждали голодать.

"Есть хотелось постоянно, мы голодали. Нам давали баланду, а иногда в выходные – по кусочку кровяной колбасы. Давали и целый отварной овес – нам очень хотелось есть, но мы не могли его проглотить, он был очень колючий. Мы его сосали и выплевывали. В редкие моменты давали по четыре маленьких картошки: их мы ели долго, чтобы растянуть удовольствие", – рассказала бывшая пленница.

Не менее жестоким был и ежедневный перерасчет, длившийся часами. Заключенные стояли в колодках, несмотря на дожди, снег и холод, ожидая, когда назовут их имя. Женщина до сих пор вспоминает обритые головы евреев из соседнего барака, которым приходилось прыгать, чтобы хоть как-то спастись от невыносимого холода.

Александра отметила, что долгое время не могла даже слышать немецкий язык, но нашла в себе силы простить. Она считает, что нынешнее поколение немцев не должно отвечать за преступления своих предков, и необходимо найти в себе силы простить, но забывать об этих преступлениях нельзя.

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