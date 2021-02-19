Хроники ада.

История 1

В одну из больниц одного из городов нашей страны, три дня назад поступила женщина с жалобами на радикулит. Была госпитализирована. Через день состояние резко ухудшилось. В больнице никаких шагов не предприняли, чего-то там ждали, что-то там решали.

Вчера в половине десятого меня спросили в личку нужен ли кислород при сатурации 75, которая днем была 46, но поднялась на дексаметозоне. Я привычно отрезала: "Идиоты. Скорую и в больницу". И была удивлена, узнав, что пациент уже в больнице, но просто лежит в ожидании чего-то.

В десять дозвонились в ДОЗ. В половине одиннадцатого главврач командовал переводом пациента в реанимацию. В одиннадцать она была в реанимации с сатурацией 25. В полночь умерла.

Что там произошло, почему она не оказалась в реанимации раньше, а все зашевелились только после пинка сверху - пусть выясняют родственники. У меня на это нет ни полномочий, ни сил.

История 2

Месяц назад из другой больницы в другом городе пытались выписать тяжелую постковидную пациентку. У меня традиционно попросили кислород, подкрепив просьбу выпиской.

Выписка не просто впечатляла - она не оставляла ни малейшей надежды вытащить пациента в домашних условиях. Через скандал , ДОЗ и мэрию пациента оставили долечиться в больнице.

Вчера ее выписали. При выписке сатурация была около 80. На пороге дома - 45. Квартира на 4 этаже, лифта нет, барышня тучная, перевозку никто не организовал. Она попыталась пойти пешком. Пешком. С сатурацией 45. И даже дошла до второго этажа.

- Скорую! Не шевелите ее! - орала я на перепуганную дочку, позвонившую в ужасе с вопросом что делать дальше. Сатурация уже не измерялась вообще никак. Сердце зашкаливало.

В квартиру ее внесли. Потом я пыталась по телефону научить врача скорой менять настройки в СРАР, который я им дала. Не получилось. Доктор психанул, врубил кислород на полную и уехал.

Отстраивала аппаратуру дочка , ориентируясь на бесконечные фото, видео и телефонные указания, которые я ей давала. К утру стабилизировали. К обеду написала : "тільки,що поміряли сатурацію,то вона почала плакати, бо ніколи такої не було 99. Лесічка які ми вам вдячні"

Я не знаю чем эта история закончится, учитывая вчерашнее, но у меня появилась надежда...

Обе эти истории об одном и том же. О статистических единицах, до которых никому нет дела. О маленьких людях в большой беде. Об отсутствии человечности в системе. И не только в медицинской системе.

Наверное, требовать принципов гуманности и человечности можно только от общества, где удовлетворены базовые потребности. А мы живем в каменном веке, выживая как можем. И, к сожалению, выживают тут только сильные. Или те, кто попал под защиту сильных.

Мне тошно. От всего происходящего. От того, что многих смертей можно избежать. А если нельзя избежать - можно дать уйти достойно. От всей системы, выстроенной на унижении, бесправии и равнодушии. Всех. Пациентов, родственников, врачей. И от бесконечного Дня Сурка. Потому что истории повторяются и повторяются. Меняются только города и имена.

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