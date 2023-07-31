Хризантемы будут цвести весь сезон: как правильно ухаживать за цветами в саду

Каждая хозяйка хочет, чтобы цветы украшали их сад как можно дольше. Но красивые, пышные хризантемы могут быстро перецвести из-за неправильного ухода.

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Чтобы растение обильно цвело весь сезон, нужно придерживаться нескольких советов. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Хризантемы нужно сажать на солнечном месте, потому что чем больше солнца на них попадает, тем дольше они будут цвести. В идеале им нужно от шести до восьми часов в день прямого солнечного света.

Если цветы оказались в тени, то нужно обрезать возле них кусты или пересадить их в другое место.

Регулярное и правильное увлажнение почвы также продлит цветение. Поливайте цветы возле корней через день, чтобы почва была постоянно влажной.

Но чрезмерный полив может навредить растению, поэтому перед увлажнением проверяйте землю пальцем, чтобы "не залить" цветы.

Сразу удаляйте и подстригайте веточки на которых цветок уже отцвел. Это не только приведет растение в аккуратный вид, но и поможет образовать новые бутоны, а не семена. Но ни в коем случае не обрезайте растение грязными ножницами, потому что это может вызвать разные болезни.

Обрезайте хризантему до половины ее длины поздней весной или в начале лета. Это продлит их цветение осенью.

Вносите удобрения в почву через пару недель после посадки цветов. Это может быть компост или навоз. С апреля по сентябрь старайтесь удобрять цветы каждые две недели, это насытит растение питательными веществами и оно будет цвести дольше.

Существует около 40 видов хризантем и они имеют разное время цветения. Поэтому вы можете выбрать разные сорта, чтобы они цвели поочередно.

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