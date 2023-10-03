Храмы под огнем: оккупанты разрушили 16 уникальных церквей на Донетчине и Харьковщине

По меньшей мере, 494 религиозных сооружений, духовных учебных заведений и святынь уничтожены, повреждены или ограблены российскими военными в Украине. Такие данные обнародовал Институт религиозной свободы в начале года. Больше всего объектов разрушено в Донецкой области (более 120) и Луганской области (более 70). Большие масштабы разрушений были зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Киевской областях. Война продолжается, и эта цифра, к сожалению, постоянно увеличивается.

Чтобы привлечь внимание к ущербу духовному и культурно-историческому наследию Украины, а также способствовать восстановлению храмов в будущем, команда общественных активистов создала онлайн-проект "Храмы под огнем". На цифровой платформе публикуют собранные во время экспедиций фото- и видеокадры разрушений и повреждений религиозных сооружений различных конфессий.

Видео дня

"Потери несут без исключения все религии и конфессии, представленные в Украине. К примеру, в Бахмуте полностью уничтожена мечеть, в Краматорске – храм кришнаитов, в Дружковке – дом молитвы евангельских христиан-баптистов, в Русских Тишках – деревянная церковь ПЦУ и т.д." Но наибольшее количество разрушенных и поврежденных храмов принадлежит религиозным общинам УПЦ московского патриархата – более 80 и более 200 соответственно, – говорят авторы проекта.

В настоящее время собраны материалы о 16 церковных объектах в Донецкой и Харьковской областях, из них 8 проработаны и опубликованы на цифровой платформе "Храмы под огнем".

"Мы пытались выбирать культовые сооружения разных конфессий: ПЦУ, УПЦ, баптисты, протестанты, мусульмане и т.д. Ориентировались на населенные пункты, где происходили самые ожесточенные бои", – комментируют проект его авторы.

Проект будет расширяться и пополняться проработанными материалами культовых сооружений и других регионов Украины, которые страдают от агрессии России.