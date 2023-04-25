Храм УПЦ МП на Буковине поджег монах, укравший из его кассы деньги: стали известны подробности. Фото и видео

В селе Милиево Черновицкой области 24 апреля произошел пожар в церкви Иова Почаевского. Как стало известно впоследствии, храм загорелся в результате поджога.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции в Черновицкой области. Оказывается, что устроил поджог в храме местный монах, похитивший из кассы церкви три тысячи гривен.

В этот день в селе Милиево также был пожар в магазине. Как впоследствии выяснила полиция, оба пожара дело рук 34-летнего жителя соседнего села, который сначала ограбил храм, а затем пошел грабить магазин, поджогом хотел "замести следы". Не так давно мужчина постригся в монахи и принадлежал к приходу УПЦ. Преступника уже задержали правоохранители. Мужчине за совершенное грозит до трех лет лишения свободы.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отметили, что восстановлению храм не подлежит. Также в епархии высказали свои догадки по ситуации еще до того, как преступника поймали правоохранители. Там поспешно заключили, что это дело рук сторонников ПЦУ и греко-католиков.

Журналистка Соня Кошкина иронически прокомментировала эти обвинения со стороны УПЦ в Facebook.

"Вот, сегодня читаем: ПЦУ и греко-католики подожгли храм в селе Милиево. Начинаем выяснять, оказывается: поджег местный монах, который украл из храмовой кассы 3 тыс. грн. Хотел типа следы запутать. Но потом еще пошел ограбить местный магазин, где его и схватили с поличным", – написала Кошкина.

Ранее сообщалось, что российские кафиры полностью разрушили здание церкви в Марьинке, Донецкая область. Любопытно, что собор принадлежал УПЦ Московского патриархата.

Напомним, настоятельница монастыря УПЦ МП на Волыни заявила, что каждый день молится за Медведчука. Ранее семья главы запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" были частыми гостями обители на Волыни.

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