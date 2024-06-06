Хотелось бы, чтобы эта красная кнопка взорвала Кремль: Порошенко везет на Харьковщину окопные РЭБы и 800 смертоносных FPV-дронов

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" положил начало еще одной программе системного обеспечения бригад ВСУ на передовой. Это окопный РЭБ, который в дополнение к мощным комплексам "Ай-Петри" и индивидуальным детекторам дронов "Сахарек" поможет беречь жизнь наших воинов.

Первые комплексы окопного РЭБ "ШАТРО 50-1М" Порошенко везет на Харьковщину и Донетчину. Об этом он рассказал в своем видео.

"Мы начинаем новую программу – окопный РЭБ, защищающий военных прямо на нуле. Непосредственно командные пункты, окопы, отделения. В дополнение к нашей супер успешной разработке киберзащиты "Ай-Петри СВ" и детекторам дронов "Сахарок". Мы оплатили 48 штук, первые уже поступили", – показал Порошенко дефицитные устройства.

Пополнят бригадам на горячих участках фронта и запасы FPV-дронов – 800 смертоносных для врага птиц уже готовы к полету. Общая стоимость этой "посылочки на фронт" – около 29 млн грн.

"Наступили очень тяжелые времена. Повышаются тарифы, растет цена жизни, перебои с электроэнергией. Все труднее волонтерам собирать деньги в помощь армии. Но мы продолжаем работать над нашими программами для войск. Программа FPV – уже почти 20 000 переданных дронов за полгода. Это в пределах 10% от того, что смогли сделать все украинские власти по сравнению с одним нашим Фондом. Сегодня очередная партия – еще 800 FPV-дронов солдатам", – говорит Порошенко.

Военные строители получат очередную партию экскаваторов для более быстрого возведения укреплений.

"Программа экскаваторов для фортификаций мы выкупаем для ВСУ всю доступную на рынке технику, чтобы эффективнее строить линии обороны. Сегодня снова грузим экскаваторы TDC для бойцов", – рассказал Порошенко.

Артиллеристам везут проверенные за два года полномасштабного вторжения грузовика DAF.

"С 2022 года передали уже почти 500 машин разных комплектаций, сегодня везем еще три, в том числе наш DAF с манипулятором для артиллеристов", – говорит пятый Президент.

"Конечно, очень бы хотелось, чтобы эта красная кнопка взорвала кремль. Но то, что она включает РЭБ, защищающий наших бойцов на передке — это уже отличный результат", – резюмировал Петр Порошенко.