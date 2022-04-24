Хотели заставить заключить брак: житель Полтавы получил срок за соучастие в похищении девушки

Полтавский суд осудил 21-летнего парня за незаконное похищение девушки. Вместе со своим подельником он хотел принудить жертву к замужеству.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Там отметили, что инцидент произошел в ноябре прошлого года.

"Он согласился помочь своему знакомому в похищении 20-летней девушки с целью принуждения ее к браку. На одной из центральных улиц Полтавы с применением физической силы мужчины затолкали пострадавшую в автомобиль Audi и вывезли в Днепропетровскую область. В салоне авто девушку удерживали в течение трех дней", – сказано в сообщении.

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Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Также у преступника конфисковали автомобиль, в котором удерживали жертву.

Материалы в отношении другого обвиняемого выделены в отдельное производство, в настоящее время он находится в розыске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области задержали 17-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Украинец помогал оккупантам, а также вместе с ними грабил дома мирных жителей.