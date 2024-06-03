Хорошенько кошмарят россиян: Порошенко привез технику отважным военным морякам на южном направлении

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал 26 отдельному дивизиону речных катеров и Одесской военной академии партию техники на сумму почти 19 млн грн. Морякам привезли авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF, генераторы и зарядные станции.

Об этом Петр Порошенко рассказал в Facebook.

"Давно хотел увидеть старых друзей – ребят из 26-го отдельного дивизиона речных катеров. Горжусь тем, что построенный на "Кузне на Рыболовном" бронированный катер "Буча" служит именно здесь. В общем, ребята уже успели изрядно покошмарить россиян – а на море, и на реке", – рассказывает Порошенко.

"Отважным военным морякам передали авторемонтную мастерскую – наш знаменитый ПАРМ, потому что им здесь всегда есть что ремонтировать, 5 генераторов и пару Bluetti. Это то, что нужно для более комфортного выполнения задач в Херсонском направлении", – отмечает Порошенко.

А военная академия пополнилась двумя большими автобусами – это была просьба руководства вуза. Теперь курсанты могут в комфортных условиях выезжать на учебу или дислокацию. В автопарке академии теперь будут работать и два мощных грузовика DAF YA в десантной комплектации.

Всего с начала полномасштабного вторжения Порошенко с волонтерами поставили в войска более полутысячи грузовиков.

Каждая машина, которая передается в войска, проходит тщательный техосмотр, замену кузовов, изношенных запчастей и агрегатов. При этом волонтеры всегда готовы принять на ремонт вышедшую из строя машину.

По словам Порошенко, на пятьсот машин таких случаев было четыре, а пятое – уникальное.

"В Славянске ПАРМ стоял, ремонтировал военную технику. Попала ракета, на него упала строительная бетонная балка – и машина выдержала. И водитель, сидевший в кабине, и механик, находящийся рядом, все живы. И теперь уже говорят, что наша машина – машины на фарт. Машина своим ходом доехала в Киев, мы заменили кабину", – рассказал Порошенко.

Петр Порошенко говорит: встречи с будущим украинского флота всегда вдохновляют.

"Курсанты настойчиво учатся в стенах Одесской академии. А мы делаем все, чтобы повысить качество подготовки. Как и в прошлый раз, привезли то, что ребята просили – это два больших автобуса по 50 мест. На них студенты с комфортом будут добираться на международные и локальные учения, будут осуществлять передислокацию. В распоряжении академии теперь будут и два больших десантных DAF YA, которые мы привезли из составов НАТО", – сказал пятый президент.

Для выпускников Одесской военной академии также были переданы особые подарки.

"Мы приготовить сюрприз – изготовили настоящие командирские коины. Их разработал Виталий Гайдукевич, который является соавтором новой формы ВСУ, введенной в 2014 году. Носите с гордостью!", – говорит Петр Порошенко.

Он также рассказал, что команда, помогающая подразделениям на Юге, усилилась: "теперь нам будет легче обеспечивать стоящих здесь военных. Ибо с нами в тесной координации – удивительная семья волонтеров Златовых. Федор и Владислав — члены нашей команды "Европейской Солидарности", которые уже помогли ВСУ более чем на 40 млн. грн. Они делают невероятные вещи для военных. Уважение вам, ребята! А мы двигаемся дальше – у нас еще много интересных встреч", – говорит Петр Порошенко.