Хомчак озвучил сроки получения ВСУ электронных ружей
В ближайшее время Вооруженные силы Украины должны получить партию современных радиоэлектронных ружей для борьбы с беспилотниками российских террористов.
Соответствующий контракт уже подписан с Литвой, а средства перечислены производителям. Следовательно, поставку следует ожидать в течение первых месяцев 2021 года, отметил в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.
При этом он уточнил, что изначально новые ружья армия должна была получить уже в конце 2020 года. Но этому помешали некоторые бюрократические процедуры.
"Обеспечением армии, всеми этими процессами занимается Министерство обороны, но есть важный момент. В этом году оно впервые вышло на закупку не по каким-то там "схемам", а через открытую НАТОвскую площадку. То есть напрямую, не через наших спецэкспортеров. Я не против них, но все должно быть открыто, прозрачно и быстро. Так как подобная закупка произошла впервые, то пришлось преодолеть множество бюрократических момегтов", – объяснил Хомчак.
По его словам, речь идет об оформлении разрешений, документов и других бумаг, необходимых для сделки. Вместе с тем он выразил надежду на то, в 2021 году процесс закупок будет двигаться уже быстрее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее ВСУ получили новейшие беспилотники "Фурия" отечественного производства. Они предназначены для разведки и корректировки огня артиллерии. Сейчас на вооружении украинской армии есть несколько десятков таких аппаратов.
Кроме того, ВСУ были переданы 40 бронеавтомобилей "Козак-2". Комплектующие для этой техники также производятся в Украине.
Напомним, ранее Хомчак говорил, что ВСУ нуждаются в масштабном техническом обновлении – в частности в новых БТРах, противоракетных и противоснайперских комплексах. Однако пока столь массовое перевооружение не предвидится.