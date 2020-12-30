Хомчак озвучив терміни отримання ЗСУ електронних рушниць

Найближчим часом Збройні сили України мають отримати партію сучасних радіоелектронних рушниць для боротьби з безпілотниками російських терористів.

Відповідний контракт уже підписано з Литвою, а кошти перераховано виробникам. Отже, постачання варто очікувати протягом перших місяців 2021 року, зазначив в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.

Водночас він уточнив, що спершу нові рушниці армія мала отримати наприкінці 2020 року. Але цьому завадили деякі бюрократичні процедури.

"Забезпеченням армії, всіма цими процесами займається Міністерство оборони, але є важливий момент. Цьогоріч воно вперше вийшло на закупівлю не за якимись там "схемами", а через відкритий НАТОвський майданчик. Тобто безпосередньо, не через наших спецекспортерів. Я не проти них, але все має бути відкрито, прозоро і швидко. Оскільки подібна закупівля відбулася вперше, то довелося подолати безліч бюрократичних питань", – пояснив Хомчак.

За його словами, йдеться про оформлення дозволів, документів та інших паперів, необхідних для угоди. Водночас він висловив надію на те, що у 2021 році процес закупівель буде рухатися вже швидше.

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