Хомчак озвучил сроки получения ВСУ электронных ружей

В ближайшее время Вооруженные силы Украины должны получить партию современных радиоэлектронных ружей для борьбы с беспилотниками российских террористов.

Соответствующий контракт уже подписан с Литвой, а средства перечислены производителям. Следовательно, поставку следует ожидать в течение первых месяцев 2021 года, отметил в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.

При этом он уточнил, что изначально новые ружья армия должна была получить уже в конце 2020 года. Но этому помешали некоторые бюрократические процедуры.

"Обеспечением армии, всеми этими процессами занимается Министерство обороны, но есть важный момент. В этом году оно впервые вышло на закупку не по каким-то там "схемам", а через открытую НАТОвскую площадку. То есть, напрямую, не через наших спецэкспортеров. Я не против них, но все должно быть открыто, прозрачно и быстро. Так как подобная закупка произошла впервые, то пришлось преодолеть множество бюрократических вопросов", – объяснил Хомчак.

По его словам, речь идет об оформлении разрешений, документов и других бумаг, необходимых для сделки. Вместе с тем, он выразил надежду на то, в 2021 году процесс закупок будет двигаться уже быстрее.

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