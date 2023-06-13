"Холеры в южных регионах не обнаружили": в Минздраве рассказали о мерах, предпринимаемых для недопущения эпидемии

Случаев заболевания холерой в южных регионах Украины по состоянию на 13 июня не зафиксировано. В то же время в Одесской области в воде были найдены возбудители ротавируса.

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Использовать поверхностные воды на территориях Николаевской, Одесской, Херсонской областей, пострадавших из-за подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции, не рекомендуется. Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил замглавы Минздрава и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы обеспечили расширение мониторинговых точек по питьевой воде... Холеры мы не находим в морской и речной воде. Но в Одесской области мы уже несколько дней подряд находим ротавирус – это обычная кишечная инфекция, вирусная инфекция, и при купании, пользовании водоемами в случае проглатывания воды человек может получить острую кишечную инфекцию", – заявил он.

Кузин отметил, что по всему руслу Днепра уже есть около 40 точек мониторинга воды, каждый день проводятся заборы для обнаружения возбудителя холеры.

Главный государственный санврач сообщил, что с 1 июня все пациенты, в которых наблюдается острое течение кишечной инфекции или расстройства кишечно-желудочного тракта, дополнительно обследуется на холеру.

"К примеру, по Одесской области за прошлую неделю у нас был 181 человек. Обследовано было 172 человека, пропустили только тех, у кого было легкое течение", – сказал Кузин и заявил, что у всех анализы были негативными.

В то же время на Николаевщине, Одесщине, Херсонщине подготовлен резерв коек в инфекционных отделениях.

Как писал OBOZREVATEL:

– Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун сообщила, что Россия до сих пор не пускает команду организации на левобережье Херсонской области.

– Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс сказал, что разрушение Каховской ГЭС создаст большие проблемы для продовольственной безопасности мира. Это приведет к росту мировых цен на продукты питания и может вызвать проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек.

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