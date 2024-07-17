Хочу верить в добро: Червинский после освобождения из СИЗО встретился с Порошенко и депутатами 'Евросолидарности'

Вышедший из СИЗО под залог полковник Роман Червинский приехал из Кропивницкого в Киев и встретился с Петром Порошенко и депутатами из фракции "Европейская Солидарность". Как известно, все 27 народных депутатов из "ЕС" ходатайствовали о взятии разведчика на поруки, а Петр Порошенко оперативно внес 9 млн грн залога.

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Первые кадры встречи с Романом Червинским лидер "Евросолидарности" обнародовал на своем YouTube канале.

Роман Червинский находился в СИЗО с апреля 2023 года, его содержание под стражей постоянно продолжалось с нарушениями процессуальных норм, а само уголовное дело откровенно политическое – считают адвокаты разведчика. На судебные заседания в Киеве и Кропивницком к Роману Червинскому приходили сотни неравнодушных граждан, и множество людей поддерживает его в соцсетях.

"Правда победит. Это еще не окончательная победа. У нас впереди очень серьезные бои, но это бои за правду, это бои за справедливость. И это бои за Украину. Мы сегодня имеем первый, но очень весомый шаг. Роман стал настоящим символом веры в правду, символом убежденности, символом украинского героя, украинского воина", – сказал Петр Порошенко.

Как известно, Роман Червинский во время службы в разведке принимал участие в подготовке и проведении уникальных спецопераций – в частности, ликвидации пророссийских террористов "Гиви" и "Моторолы", задержании ключевого свидетеля сбивания малазийского самолета MH17 Цемаха, а также спецоперации по выманиванию на территорию Украины боевиков ПВК Вагнер, которая была сорвана из-за утечки информации к белорусскому диктатору Лукашенко.

"Мы должны благодарить Романа. Я как пятый Президент до сих пор не могу рассказать об очень важных кейсах, которые были поручены мной как Верховным Главнокомандующим. Роман – один из лучших бойцов спецназа, офицеров, героев, которому мы поручали невероятные задачи. Когда-нибудь мы с Романом расскажем об этом", – говорит Порошенко.

"Очень символический день сегодня – 10-я годовщина сбивания МН17. К этому теракту причастны российские террористические войска, их прокси из оккупированного Донецка. 298 граждан тогда погибли, 80 детей – и россия до сих пор ненаказана. Для наказания россии герой Роман Червинский провел уникальную спецоперацию, кстати по приказу тогдашнего Президента Порошенко, когда из оккупированного Донецка был похищен и вывезен военный преступник Цемаха. К сожалению, он не был осужден. Он должен давать свидетельства о преступлениях и своих, и россиян, о деталях российского "Бука", сбивавшего МН17. Но Цемах был отдан в Москву. А человек, проведший такую уникальную операцию, провел больше года в СИЗО", – напомнила Ирина Геращенко.

"Стоит сегодня напомнить о таких же политических делах генерала Павловского, генерала Марченко, Рифа – Антоненко, Юлии Кузьменко. Все эти надуманные, из пальца высосанные политические дела. В то время, когда у нас в парламенте сидит опзж. И никто не отвечает", – возмущается Геращенко.

Полковник Червинский поблагодарил всех, кто боролся за его освобождение из-под стражи. По его убеждению, главной причиной преследований является "вагнергейт", о котором он публично заявил после сорванной спецоперации.

"Это следствие вагнеровской операции, и это показывает, что люди, совершившие эти предательские шаги, боятся правды. А это было в канун войны, когда мы предупреждали. На самом деле власть должна благодарить нас за то, что мы говорим правду – потому что это признак демократии. Мы говорим об их ошибках – пожалуйста, измените позицию, потому что это может привести к негативу. Вместо этого они нас сажают в тюрьмы. Это недальновидность", – убежден Червинский.

"Не хочу говорить о негативе, потому что я хочу верить в добро. Наше движение к справедливости и добру победит в любом случае. Наша общая борьба – это борьба за очень мощные общие ценности, на которых мы развиваем государство", – говорит разведчик.