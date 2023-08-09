'Хочу домой в Монако': дочь генпрокурора Костина пожаловалась на жизнь в Шотландии и Финляндии. Фото

Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина, Анастасия пожаловалась на жизнь в "Шотландии-Финляндии". Она заявила, что хочет "домой в Монако".

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Украинцы гневно отреагировали на такие заявления во время широкомасштабной войны. Соответствующие сообщения она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (в настоящее время они уже удалены).

Так, девушка "страдает" от заграничной жизни. Однако хочет она не в Одессу, откуда родом, а в Монако.

"За*бала эта Шотландия Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО", – написала Анастасия, добавив грустное селфи.

Примечательно, что это сообщение было опубликовано на русском языке. Кроме того, в Instagram девушки нет упоминаний о войне, которую Россия развязала в ее родной стране.

Судя по соцсетям, в настоящее время Анастасия находится в Швеции. В Одессе Костина, согласно отмеченным локациям в ее блоге, последний раз была в ноябре 2022-го.

Украинцы отреагировали на слова девушки, пригласив ее в Бахмут, Мариуполь или хотя бы в ее родную Одессу, которую российские оккупанты регулярно атакуют ракетами. Также ей напомнили, в каких условиях украинские военные защищают наше государство от агрессора, пока "золотая молодежь жирует".

Напомним, 22-летний сын народной депутатки от "Слуги народа" Елены Копанчук Дмитрий во время действия военного положения выехал за границу под предлогом сопровождения своего 46-летнего отца, имеющего вторую группу инвалидности. Около полудня 1 января Дмитрий пересек в Смольнице украинско-польскую границу и с тех пор не возвращался в Украину.

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