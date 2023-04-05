Якби люди послухали Мазепу, ми, можливо б вже давно були у Европі, а не з московією хороводи водили. Хмельницький зробив величезну помилку, заключивши угоду з нелюдами.

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Мазепа мав можливість пізніше її виправити.

Безмежно поважаю постать Івана Мазепи, мудра людина, яку нажаль не послухали, більш того об'являли зрадником і придали анафемі на багато років. Та і в школі ми вчили про поганого Мазепу, що був проти приєднання до московії. І на відміну від Хмельницького, дивився далеко вперід..шкода що і нас історія нічому не вчить.

А той самий Хмельницький, щоб не грабував Львів, отримав відкуп найбільший в історії міста. Він отримав з громади Львова і Вірменського банку 1 мільйон золотих монет, рекордну по тим часам суму, дуже красномовний факт.

Гарно Чепінога написав.

" Наскільки мені відомо, Іванові Мазепі досі немає жодного серйозного пам‘ятника в Україні (тільки в селі, де він народився, на Київщині, та віднедавна в Полтаві).

А втім це людина, яка фактично припинила Руїну. Першою кинула виклик Російській імперії і спробували звільнити Україну від московського ярма. Уклала виразно проєвропейську "наступальну" угоду з європейською Швецією.

Вчився в Києво-Могилянській академії, знав вісім (!!!) іноземних мов. При чому такі різні, як латина, польська, татарська, німецька, італійська.

В Московії Мазепу так боялися, що в істериці аж прокляли в своїй потішній церкві. Та бояться й зараз, аж за три століття по його смерті… Бо ж герої не вмирають, як відомо!"