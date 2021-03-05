Хмельницкий назвал три основные проблемы Украины

В Украине существует три основных проблемы – производство, образование и внутренние противоречия между политиками и бизнесом.

Об этом заявил украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий в интервью изданию "Український тиждень".

Спрос – это основа экономики, когда он растет, растет и новое производство – отмечает Хмельницкий. По мнению бизнесмена, экономический рост в стране возможен только при условии, когда человек получает хорошую зарплату, идет в магазин и покупает продукцию. Сейчас в Украине экономика базируется на сырье, а нужно развивать производство.

"Производство само собой привлекает таланты: лучшие выпускники наших университетов едут работать в Польшу или Германию. Это тоже очень плохо. Но как мы можем их осуждать, когда они не находят для себя здесь возможностей? Если бы мы имели 10 000 заводов и боролись за каждого студента, у него была бы возможность выбирать, и он остался бы здесь, потому что это вопрос возможностей".

Также важным является вопрос образования, отмечает Василий Хмельницкий. По его словам, в Украине образование до сих пор работает по старой системе, где не учат бизнесу и инновациям. В школах необходимо начать преподавать основы предпринимательства, чтобы человек понимал как использовать лизинг, банковские кредиты, как пользоваться ресурсами.

"Люди наивно полагают, что государство платит пенсии – оно только распределяет средства, а платит их фактически бизнес", – отметил бизнесмен.

Василий Хмельницкий – украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.Fund. UFuture – компания с портфелем активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и ІТ. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, куда компания инвестировала – более $1 млрд. Сегодня предприниматель инвестирует в развитие крупнейшего в Восточной Европе инновационного парка UNIT.City – экосистемы для развития бизнеса в сфере высоких технологий.