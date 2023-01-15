Херсон попал под новую массированную атаку России: есть пострадавшие, оккупанты попали в детский центр и общежитие

Страна-агрессор Россия ежедневно обстреливает освобожденный от оккупантов Херсон. В воскресенье, 15 января, захватчики ударили по зданию, где работали представители Красного Креста, а также попали в детский центр и общежитие.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Оккупанты обстреляли город. Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста", – говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, в результате атаки на месте возник серьезный пожар.

В настоящее время на месте работают спасатели и все необходимые службы.

Замглавы ОПУ подчеркнул, что российские оккупанты точно знали, куда избивают.

Он также напомнил, что во время обстрела этого же здания, которое захватчики устроили в середине декабря прошлого года, погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко.

Глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич уточнил, что оккупанты также попали и в центр реабилитации детей с инвалидностью. В результате удара в здании выбиты окна и двери, повреждена стена.

Кроме того, российские снаряды рухнули рядом с помещением студенческого общежития. Обстреляли путинскую армию и частные и многоквартирные дома.

Также был атакован объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям.

На данный момент известно о 7 раненых, один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, накануне войска РФ совершили очередной обстрел Херсона. Снарядами враг попал в базу, где были припаркованы коммунальные автобусы, и ранил мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 12 января оккупанты снова обстреливали Херсон. Местные отмечали, что взрывы были сильными, а в некоторых домах исчезло электроснабжение.

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