Хасидские вечера и пластовые центры: как в Украине развиваются молодежные движения и стоит ли отпускать туда детей

История молодежных движений в Украине берет свое начало практически со времен независимости. Но если в 90-х это движение преимущественно состояло из отделений политических партий и разнообразных спортивно-развивающих секций, то сейчас оно охватывает практически все сферы современной жизни – политика, культура, религия и тд.

Популярны в среде молодежных общественных движений и пластовые центры. Не так давно в Одессе даже было создано коммунальное предприятие "Морской пластовый центр". Подобные предприятия до этого существовали в 5 областях – Киевская, Житомирская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская. Они регулярно проводят спортивные, образовательные и культурные мероприятия, которые финансируются за счет бюджетов разных уровней.

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Ежегодно международные донары и государственные структуры инвестируют в их развитие от 300 до 500 миллионов гривен.

К немногочисленным, но самым активным и быстро развивающимся комьюнити можно отнести еврейские молодежные организации. Они предствалены во всех регионах Украины, работают одновременно по нескольким направлениям и проводят тысячи мероприятий в год.

Самой известной среди них является "Шиурей Тора Любавич". Организация работает в основном в Днепре и в Киеве. Возглавляет ее Артур (Натан) Золотаревский.

Среди проектов "Шиурей Тора Любавич" детские оздоровительные лагеря в Израиле, тематические вечеринки, онлайн лекции для подростков, семинары для самых маленьких, концерты, тренинги для родителей и многое другое. Их объединяет одна цель – популяризация еврейской культуры и изучения Торы.

"Наши волонтеры стараются выбирать современные форматы и методы обучения, которые подходят для разных категорий людей. Это разнообразные ивенты, где дети могут получить не только новые знания, а и новых друзей, качественно провести время и повеселиться. Именно поэтому классических лекций у нас мало, но много интерактива", – рассказывает о работе организации ее Президент Артур Золотаревский.

На просторах СНГ эта общественная организация уже много лет занимает лидирующие позиции среди подобных. Помимо Золотаревского, "Шиурей Тора Любавич" активно поддерживает главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий.

Это далеко не все молодежные направления, которые сейчас развиваются в стране. Некоторые из них имеют многолетнюю историю и обширную сеть, другие представлены лишь небольшими неформальными сообществами. Выбирая какому из них отдать предпочтение, родителям стоит быть предельно осторожными, чтобы в дальнейшем членство в организации не обернулось для ребенка проблемами с психикой или законом. Особенно, если учесть, что официальная регистрация организации – еще не гарантия того, что она пропагандирует адекватные ценности.

Тем не менее, при правильном подходе, молодежная организация для подростка – это отличная возможность не только расширить кругозор, а и стать активным участником общественной жизни, сформировать правильную систему ценностей и присоединиться к патриотическим инициативам уже в раннем возрасте. К тому же многие из существующих в Украине объединений предлагают возможность принимать участие в международных конференциях, участвовать в программах по обмену опытом с иностранными партнерскими организациями и многое другое – преимуществ гораздо больше, чем рисков. Поэтому родителям подростков безусловно стоит попробовать приобщить ребенка к выбранному молодежному движению.