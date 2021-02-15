Харьковский проректор отделается извинениями и выговором за 'бандерлогов'

Проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров получит выговор и извинится перед сторонниками декоммунизации за "бандерлогов". Он отрицает, что писал оскорбления.

Об этом "Depo.Харьков" заявил ректор вуза Александр Черевко, который вызывал его 15 февраля для дачи объяснений. Он также уточнил, что Бахтояров давал объяснения в Службе безопасности Украины.

В беседе с Черевко проректор заявил, что в его аккаунт зашел или взломал кто-то посторонний, и что он не писал лично скандальный комментарий.

"Он говорит, что последние дни не заглядывал (в соцсеть. – Ред.) и только сейчас узнал, когда мы ему уже начали звонить", – сказал ректор.

Бахтояров заверил, что напишет на своей странице объяснение, которое также будет размещено на странице вуза.

Черевко объявит проректору выговор за ненадлежащую работу со своим аккаунтом.

"Он извинится сегодня перед всеми, что это он не писал, покается. А я как ректор за халатное отношение к своему аккаунту, к своей работе в интернете, в "Фейсбуке", сейчас готовлю, пожалуй, подпишу приказ, объявлю выговор", – отметил ректор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал из-за комментария проректора Бахтоярова о декоммунизации в Харькове. В нем было сторонники декоммунизации были названы "долбанными бандерлогами", потому что они "гнобят имя маршала победы". После этого комментарий был удален.