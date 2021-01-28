Хантавирус в Украине обнаружили еще в 2019 году – врач

Инфекционное заболевание хантавирус, передающееся от грызунов к человеку, в Украине обнаружили еще в 2019 году у львовского студента.

Об этом OBOZREVATEL рассказала главный санитарный врач Львовщины, эпидемиолог Наталия Тимко. По ее словам, парень употреблял купленные на рынке пряности без термической обработки.

"Любил пряности, покупал их на базаре, посыпал ими пищу и ел. Была версия, что там могли быть контаминированные выделения грызунов и таким образом парень мог подцепить инфекцию. Лучше покупать или упакованные товары или же проводить термическую обработку. Иначе будет риск", – уточнила эпидемиолог.

Она рассказала, что в конце 2020 года обнаружили еще один случай хантавируса. В декабре заразился житель Львовской области, у которого был контакт с грызунами во время выполнения хозяйственных работ.

В больницу мужчина попал с симптомами:

высокая температура;

мелкие кровоизлияния;

уменьшение количества мочи;

боли в пояснице и мышцах.

К Новому году мужчина вылечился. Более того, у него даже выявили формирование антител к инфекции. Хотя изначально медикам не удавалось определиться с диагнозом пациента.

По словам опытных врачей, такая болезнь, как хантавирус, действительно есть в Украине и ее не стоит воспринимать как уникальное явление. И хотя заболевание своими симптомами иногда может напоминать коронавирус, массовой эпидемии ожидать не стоит. Тем не менее летальные случаи от хантавируса тоже вероятны. Подробнее об этом читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в марте в китайской провинции Юньнань впервые за долгое время зафиксирована смерть от хантавируса, о существовании которого миру стало известно еще в 1970-х годах.