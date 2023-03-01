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Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото

Надежда Данищук
Общество
2 минуты
2,5 т.
Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото

Активисты "Кибер Сопротивления" сломали переписку российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой, которая играет ключевую роль в похищении украинских детей с временно оккупированных территорий. Преступница, занесенная в базу Миротворца, недавно сама "усыновила" похищенного из Мариуполя подростка.

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О глобальном изломе данных украинские хакеры сообщили в своем Telegram-канале. В подтверждение активисты выложили сканы паспортов самой Львовой-Беловой, ее матери и других родственников.

"Женщина творит геноцид целого поколения украинцев, ведь ворует наших детей. Ну а мы воруем ее данные, которые помогут привлечь оккупантку к ответственности и вернуть детей в Украину. Сегодня дарим всем возможность пользоваться ее паспортом и паспортом родителей, а спецслужбы получат полный массив информации" , – написали активисты "Кибер Сопротивления".

Помимо этих сканов в распоряжении хакеров оказались архивы личных переписок, бизнес-интересов преступницы и другая информация, которая может стать рычагом воздействия на нее.

Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото
Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото
Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото
Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото
Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото
Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото
Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото
Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото

Напомним, что недавно Мария Львова-Белова отчитывалась лично российскому диктатору Путину в похищении и вывозе детей с оккупированных территорий Украины, которое поставила на поток. В этом разговоре она похвасталась, что украла украинского мальчика и насильно его усыновила.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Депортация украинских детей в Россию происходит преимущественно по отлаженной схеме с участием квазиреспублик "Л/ДНР". Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Она уже призналась, что увезла около 2000 детей, находящихся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

В России и территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для "идеологического перевоспитания " и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети от 4 месяцев до 17 лет.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело остаться на Родине сиротам.

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