Хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Фото

Активисты "Кибер Сопротивления" сломали переписку российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой, которая играет ключевую роль в похищении украинских детей с временно оккупированных территорий. Преступница, занесенная в базу Миротворца, недавно сама "усыновила" похищенного из Мариуполя подростка.

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О глобальном изломе данных украинские хакеры сообщили в своем Telegram-канале. В подтверждение активисты выложили сканы паспортов самой Львовой-Беловой, ее матери и других родственников.

"Женщина творит геноцид целого поколения украинцев, ведь ворует наших детей. Ну а мы воруем ее данные, которые помогут привлечь оккупантку к ответственности и вернуть детей в Украину. Сегодня дарим всем возможность пользоваться ее паспортом и паспортом родителей, а спецслужбы получат полный массив информации" , – написали активисты "Кибер Сопротивления".

Помимо этих сканов в распоряжении хакеров оказались архивы личных переписок, бизнес-интересов преступницы и другая информация, которая может стать рычагом воздействия на нее.

Напомним, что недавно Мария Львова-Белова отчитывалась лично российскому диктатору Путину в похищении и вывозе детей с оккупированных территорий Украины, которое поставила на поток. В этом разговоре она похвасталась, что украла украинского мальчика и насильно его усыновила.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Депортация украинских детей в Россию происходит преимущественно по отлаженной схеме с участием квазиреспублик "Л/ДНР". Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Она уже призналась, что увезла около 2000 детей, находящихся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

В России и территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для "идеологического перевоспитания " и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети от 4 месяцев до 17 лет.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело остаться на Родине сиротам.

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