Детская омбудсмен из России поблагодарила Путина, что смогла усыновить ребенка из Мариуполя. Видео

Детская омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила президенту страны-агрессору России Владимиру Путину, что усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя. Она цинично обсудила с главой Кремля похищение украинского мальчика. Более того, оккупант даже поблагодарила Путина, развязавшего кровавую войну против украинцев, что теперь она стала приемной мамой.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram. Львова-Белова рассказала о буднях в воспитании ребенка (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбасса", – заявила Львова-Белова.

Кроме того, она призналась, что воспитывать подростка трудно.

"Сложно, но мы друг друга точно любим. Это самое главное", – сказала российский омбудсмен.

Также Львова-Белова обратилась к главе РФ Владимиру Путину с вопросом.

" Я думаю, что со всем справимся, правильно?" – спросила она.

"Да, конечно", – цинично ответил кровавый диктатор.

Впрочем, по факту, Львова-Белова призналась, что украла гражданина Украины, украинского ребенка и насильно его усыновила. Правонарушение доказывает статья 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

За такое преступление грозит срок в виде ограничения или лишения свободы до пяти лет.

Более того, в РФ это тоже считается преступлением, которое наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Отметим, депортация украинских детей в Россию совершается преимущественно по отлаженной схеме при участии квазиреспублик "Л/ДНР". Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Она уже призналась, что вывезла порядка 2000 детей, которые находятся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре России и на территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для "идеологического перевоспитания" и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

Также OBOZREVATEL писал, что РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно остаться на Родине сиротам.

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