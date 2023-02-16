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Детская омбудсмен из России поблагодарила Путина, что смогла усыновить ребенка из Мариуполя. Видео

Ульяна Виноградова
Новости России
2 минуты
4,9 т.
Детская омбудсмен из России поблагодарила Путина, что смогла усыновить ребенка из Мариуполя. Видео

Детская омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила президенту страны-агрессору России Владимиру Путину, что усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя. Она цинично обсудила с главой Кремля похищение украинского мальчика. Более того, оккупант даже поблагодарила Путина, развязавшего кровавую войну против украинцев, что теперь она стала приемной мамой.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовано в Telegram. Львова-Белова рассказала о буднях в воспитании ребенка (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбасса", – заявила Львова-Белова.

Детская омбудсмен из России поблагодарила Путина, что смогла усыновить ребенка из Мариуполя. Видео

Кроме того, она призналась, что воспитывать подростка трудно.

"Сложно, но мы друг друга точно любим. Это самое главное", – сказала российский омбудсмен.

Также Львова-Белова обратилась к главе РФ Владимиру Путину с вопросом.

" Я думаю, что со всем справимся, правильно?" – спросила она.

"Да, конечно", – цинично ответил кровавый диктатор.

Впрочем, по факту, Львова-Белова призналась, что украла гражданина Украины, украинского ребенка и насильно его усыновила. Правонарушение доказывает статья 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

За такое преступление грозит срок в виде ограничения или лишения свободы до пяти лет.

Более того, в РФ это тоже считается преступлением, которое наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Отметим, депортация украинских детей в Россию совершается преимущественно по отлаженной схеме при участии квазиреспублик "Л/ДНР". Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Она уже призналась, что вывезла порядка 2000 детей, которые находятся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре России и на территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для "идеологического перевоспитания" и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

Также OBOZREVATEL писал, что РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно остаться на Родине сиротам.

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