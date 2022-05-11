Хакеры Anonymous заявили, что российский видеохостинг Rutube 'исчез навсегда'

Хакерская организация Anonymous заявила о взломе российской видеоплатформы Rutube. При этом доступ к базе данных портала утерян безвозвратно.

Также пострадала и резервная копия видеохостинга. Об этом Anonymous сообщили на своей странице в Twitter.

По информации хакерской организации, почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии Rutube исчезли навсегда.

"Anonymous взломали российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, что означает, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", – говорится в сообщении.

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В то же время RuTube в своем Telegram опровергло заявление хакеров. По словам технического директора видеохостинга Андрея Литвинова, "мрачные прогнозы о будущем портала не имеют ничего общего с настоящим положением дел".

"Исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов", – заявили в Rutube.

В период 9 мая, когда в РФ позорными парадами отмечали День победы во Второй мировой войне, хакеры нанесли мощный киберудар по медиа и сайтам страны-агрессора. После масштабного сбоя даже самый крупный российский видеохостинг Rutube "заговорил" на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая хакеры взломали сайт lenta.ru и рассказали правду о войне. На пропагандистском ресурсе появились материалы о том, как РФ бросает трупы своих ликвидированных в Украине солдат.