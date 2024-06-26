ГУР устроило массированную кибератаку на российских провайдеров в оккупированном Крыму

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили массированную кибератаку на крупнейшие российские интернет-провайдеры во временно захваченном Крыму. Атакам подверглись сразу ряд крупных поставщиков услуг на полуострове.

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Об этом в среду, 26 июня, сообщил источник OBOZ.UA в ГУР. По словам собеседника, атаку совершили киберспециалисты ведомства.

Назначенная Кремлем "замминистра внутренней политики, информации и связи" оккупационной администрации Крыма Юлия Кирик подтвердила мощные DDos-атаки на интернет-провайдеры. Ее слова процитировали российские пропагандистские издания.

Представительница оккупантов заявила, что "профили DDos-атак постоянно меняются, специалисты провайдеров принимают меры для противодействия атакам".

"Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой "Чебурнет" вместо Всемирной сети и установить исконно-русский файервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс обезопаситься от наших атак", – подчеркнул собеседник в украинской спецслужбе.

Напомним, что поражения российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно.

К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А 12 июня в так называемый "День России" атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что украинские хакеры атаковали работу серверов основного провайдера российских банков "Мастертел". В его работе несколько дней наблюдались сбои.

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