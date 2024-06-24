ГУР получило штурмовые корабли от 'Стального фронта'

Скоростные бронированные десантно-штурмовые корабли CB90 обеспечат усиление оперативных возможностей спецназовцев Военной разведки Украины. В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова воинам Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) передали три корабля CB90 общей стоимостью 165 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба милитарной инициативы "Стальной фронт".

"Мы доставляли их сюда очень долго, около полугода, но сегодня они наконец-то доставлены, и ребята могут выполнять боевые задания. Также бойцы прошли обучение для того, чтобы правильно этими машинами владеть и распоряжаться. Эта машина развивает высокую скорость на воде, является высокоманевренной", чтобы выполнять самые трудные задачи", – рассказал руководитель проектного офиса Метинвеста Александр Водовиз.

Корабли CB90 предназначены для выполнения ряда задач. Они могут использоваться для десантных операций, наблюдения за акваторией, а также выполнять роль патрульных катеров или специальных плавсредств огневой поддержки.

"Наше подразделение благодарит за предоставленную технику. Корабли хорошие, очень мощные. Они будут использоваться для уничтожения врага", – прокомментировал представитель ГУР.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива Рината Ахметова и его бизнесов, созданная для помощи украинским защитникам.

С начала полномасштабного вторжения России бизнесмен направил в поддержку ВСУ и гражданских граждан более 9 млрд грн.