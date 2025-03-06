ГУР МО получило системы РЭБ от Дубиля, Присяжнюк, Довбни и БФ молодежной инициативы 'Надія'

ГУР МО Украины получило современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), генераторы, станции спутниковой связи Starlink, зарядные устройства и витаминные средства из Израиля и США. Гуманитарный груз доставлен благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" и партнера Евгения Довбни.

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По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, эта помощь критически важна для боевых подразделений, ведь современные системы РЭБ позволяют защищать военных от вражеских дронов, препятствовать их навигации и обезвреживать управляемые боеприпасы.

Генераторы и станции связи обеспечивают бесперебойную координацию при выполнении боевых задач, а витаминные средства поддерживают здоровье и выносливость военных на передовой.

"Это наша 25-я миссия с помощью Главному управлению разведки Кирилла Алексеевича за время полномасштабной войны. Общая сумма груза для ГУР от нашего фонда составляет десятки миллионов гривен. Мы благодарны всем, кто присоединяется к нашим инициативам, ведь вместе можем сделать больше для приближения победы Украины", – отметил председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы "Надія", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" продолжает активную работу по поддержке военных, призывая неравнодушных к помощи.