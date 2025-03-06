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ГУР МО получило системы РЭБ от Дубиля, Присяжнюк, Довбни и БФ молодежной инициативы "Надія"

Мария Шевчук
Общество
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ГУР МО получило системы РЭБ от Дубиля, Присяжнюк, Довбни и БФ молодежной инициативы 'Надія'

ГУР МО Украины получило современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), генераторы, станции спутниковой связи Starlink, зарядные устройства и витаминные средства из Израиля и США. Гуманитарный груз доставлен благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" и партнера Евгения Довбни.

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ГУР МО получило системы РЭБ от Дубиля, Присяжнюк, Довбни и БФ молодежной инициативы "Надія"

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, эта помощь критически важна для боевых подразделений, ведь современные системы РЭБ позволяют защищать военных от вражеских дронов, препятствовать их навигации и обезвреживать управляемые боеприпасы.

ГУР МО получило системы РЭБ от Дубиля, Присяжнюк, Довбни и БФ молодежной инициативы "Надія"

Генераторы и станции связи обеспечивают бесперебойную координацию при выполнении боевых задач, а витаминные средства поддерживают здоровье и выносливость военных на передовой.

ГУР МО получило системы РЭБ от Дубиля, Присяжнюк, Довбни и БФ молодежной инициативы "Надія"

"Это наша 25-я миссия с помощью Главному управлению разведки Кирилла Алексеевича за время полномасштабной войны. Общая сумма груза для ГУР от нашего фонда составляет десятки миллионов гривен. Мы благодарны всем, кто присоединяется к нашим инициативам, ведь вместе можем сделать больше для приближения победы Украины", – отметил председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы "Надія", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

ГУР МО получило системы РЭБ от Дубиля, Присяжнюк, Довбни и БФ молодежной инициативы "Надія"

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" продолжает активную работу по поддержке военных, призывая неравнодушных к помощи.

ГУР МО получило системы РЭБ от Дубиля, Присяжнюк, Довбни и БФ молодежной инициативы "Надія"