Гудыменко предложил создать в Украине флаг для чествования пленников войны и пропавших воинов

Проблема пропавших без вести и пленных защитников должна приобретать общественную огласку и привлекать внимание иностранных представительств. Младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко инициирует государственную традицию чествования украинских пленников путем законодательного закрепления флага памяти.

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Об этом он сообщил во время экспертного круглого стола в Укринформе на тему: "Память об украинских военнопленных и пропавших без вести. Военные ритуалы.

"Когда мы говорим о пропавших без вести, мы затрагиваем, пожалуй, единственную историю, которая будет продолжаться после войны. Ведь вопрос военнопленных и пропавших без вести может занять десятилетие. Создание традиции чествования и постоянного напоминания своим гражданам и иностранцам о военнопленных имеет многослойную составляющую. Государство должно на едином символьном уровне показывать, что ему болит судьба пленных, удерживаемых агрессором. Мы с моей командой предложили взять за основу американскую историю с черным флагом, висящим как над Белым домом, так и над Конгрессом, правительственными структурами", – поделился Гудыменко.

По словам военного, символьный подход передает живую информацию, которую иностранцы могут подхватить в Украине и транслировать в своих странах. Это нужно, чтобы вопрос освобождения украинских пленников оставался в фокусе внимания.

"Сейчас дизайн соответствующего флага в процессе разработки. В дальнейшем Кабинет Министров должен создать комиссию, открыть конкурс и закрепить финальный вариант. Я очень благодарен всем причастным, которые заинтересовались и вносят предложения. Также проходит нормальный двусторонний процесс с привлечением семей пленных. Это лучше, чем навязывать готовый вариант. Проект находится в "сигнальном режиме" в гуманитарном комитете Верховной Рады. Мы будем продолжать взаимодействовать с Украинским институтом национальной памяти и с народными депутатами, чтобы проект закона был вынесен в зал, и флаг стал частью украинской символьной традиции", – подчеркнул Гудыменко.