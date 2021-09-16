Грузин, отдавший жизнь за Украину: OBOZREVATEL вспоминает самые яркие цитаты Георгия Гонгадзе

21 год назад исчез украинский журналист Георгий Гонгадзе. 16 сентября 2000 года он ушел с работы, но домой так и не вернулся.

OBOZREVATEL вспоминает одного из самых известных расследователей Украины и публикует яркие цитаты Гонгадзе – об украинцах, коррупции, власти и будущем государства.

Родился журналист в 1969 году в Грузии. В 20-летнем возрасте переехал во Львов, чтобы учиться на факультете иностранных языков университета имени Ивана Франко. В студенческие годы вступил в ряды "Народного Руха Украины".

В 1999 году он стал ведущим программы "Первый тур с Георгием Гонгадзе" на радио "Континент". А через год основал интернет-издание "Украинская правда", в котором публиковались материалы с критикой тогдашнего президента Леонида Кучмы и его окружения.

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В июне 2000 года Гонгадзе сообщил о слежке, а через три месяца – пропал. В ноябре того же года его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу. И только спустя восемь лет, в 2009-м, были найдены останки черепа, которые принадлежали журналисту.

Вскоре после исчезновения в Украине вспыхнул так называемый "кассетный скандал". Тогда глава Верховной Рады Александр Мороз обнародовал "пленки Мельниченко" – записи, якобы сделанные в кабинете президента. Ни них люди с голосами, похожими на голоса Кучмы, глав МВД Юрия Кравчено и СБУ Леонида Деркача, обсуждают деятельность Гонгадзе и как с ним быть. На основании пленок главу государства обвинили в приказе убить журналиста.

В 2009 году правоохранители задержали экс-начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексея Пукача. Во время суда он признался в убийстве.

О журналистской деятельности

"Ты делаешь хорошее дело, а в твоей родной стране тебя или в лучшем случае не замечают, или ругают. Так было и в "совке", когда труд растроповичей и солженицыных оценивался за "бугром".

О коррупции

"Коррупция всегда есть и была во всех государствах независимо от устройства: демократического, тоталитарного или любого другого... От этого процесса нельзя избавиться, он есть в Америке, есть в любой другой демократической стране. Но мы должны сделать все, чтобы эти рамки были максимально узкими".

Об украинцах

"Я действительно хочу, чтобы мы перестали делиться на красных и желто-синих. Мы все украинцы. У нас есть Чернобыль, у нас есть много проблем, которые надо решать. Режиму очень выгодно, чтобы мы делили все на левых и правых. Мы все украинцы. Я — грузин, но, если нужно, я отдам жизнь за это государство".

О власти

"Я хочу жить свободно, не прятаться, хочу платить налоги, хочу, чтобы меня не обдирали, хочу, чтобы меня уважали. Сегодняшняя власть этого не делает, и я считаю, что именно поэтому ее надо изменить".

О будущем

"На дне нету никакой перспективы, и сегодня я призываю всех затыкать своими задами дыры в нашем корабле! И это единственный способ спасти это государство — прийти на выборы и проголосовать. Это единственный сегодня шанс изменить жизнь".

"Есть общие ценности, которые надо отстаивать, ценности жизни и смерти. Раньше или позже наступит время, и мы уйдем из этой жизни, и уже на наших могилах не будет написано "он был коммунистом" или "был он националистом"... Будет просто фамилия. А останутся наши дети, наши потомки, которые будут ходить возле наших плит на кладбище, смотреть и вспоминать: "Были эти люди, которые жили до нас, теми, за кого они себя выдавали? Сделали ли они все, чтобы они жили счастливо?".

О президентах

"Президентство – это не школа, где можно учиться".

"Если народ позволяет политику быть слабым безвольным алкоголиком, то он будет таким. Мы допустили то, что Кучма превратился в ходячий муляж президента. Если бы мы возмутились хоть как-то три года назад, все было бы по-другому. Но мы терпеливо молчали".