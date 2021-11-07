Группе украинцев запретили выезд из Турции из-за гибели туриста: появилась реакция МИД

Консульство Украины в Анталии начало дипломатическую работу с властями Турции в связи с задержанием украинских граждан на тамошней территории. Украинцы не могут пересечь турецкую границу и вернуться домой по причине расследования самоубийства, совершенного членом их туристической группы.

Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL.

"Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, ведущими расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами. Наше консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также консультирует наших граждан в контексте дальнейших шагов", – пояснил дипломат.

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Отметим, что, согласно информации от Ирины Громыко, участницы похода по Ликийской тропе/, туристы из нескольких украинских городов отправились в Анталью еще 15 октября. 17 октября один из участников их группы совершил самоубийство.

По данному факту турецкая полиция возбудила уголовное дело, суд Антальи наложил запрет на выезд других туристов из Украины на время следственных мероприятий. Наши граждане продолжают находиться в другой стране уже три недели, данные о том, когда они смогут вернуться домой постоянно разнятся. Люди вынуждены скитаться по квартирам и дешевым отелям, а также рискуют потерять работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время фестиваля экстрималов, проходившем в Турции, двое участников столкнулись в воздухе на высоте 1700 метров, а затем упали в море.