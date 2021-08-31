Группа 'Метинвест' за 15 лет инвестировала в образовательные проекты 180 млн грн, – Рыженков

Украинская горно-металлургическая группа "Метинвест" за 15 лет с момента своего создания инвестировала 180 млн грн в сферу образования. В частности, компания поддерживала проекты по внедрению 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов.

Об этом рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков. По его словам, это происходит для того, чтобы украинская молодежь смогла найти себя в технологических профессиях. Кроме того, проводятся различные соревнования токарей, слесарей, электромонтеров, сварщиков, передает пресс-служба компании.

Он напомнил, что группа также строит горно-металлургический университет "Метинвест Политехника".

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"Мы последовательно занимаемся реформой технического образования в стране. За 15 лет работы "Метинвест" вложил в сферу образования 180 млн грн. При поддержке группы в Украине внедрено 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. Наконец, мы строим первый в Украине горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Все это мы делаем для того, чтобы молодые люди нашли себя в профессиях, а украинцы могли гордиться развитием технологий в своей стране", – сказал Рыженков.

В частности, в октябре 2021 года в Украине начнется Отборочный этап Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2022 для молодых специалистов и школьников. "Метинвест" шестой год подряд выступает генеральным партнером конкурса.

В этом году соревнования состоятся по 18 компетенциям, из которых 12-ть – для учащихся заведений профобразования и квалифицированных работников и шесть – для школьников. Конкурсные задания по большинству компетенций уже доступны на worldskillsukraine.org. Их суть заключается в том, чтобы участники продемонстрировали свои практические навыки в установленное время.

Группа "Метинвест" традиционно выступает спонсором профильных компетенций и поддерживает соревнования среди токарей, слесарей, электромонтеров, сварщиков, помощников машиниста тепловоза, машинистов крана, огнеупорщиков.

В этом году "Метинвест" выступил инициатором проведения дополнительных проектов и мероприятий для экспертов, конкурсантов, преподавателей и школьников, которые помогут популяризировать технические профессии и повысить стандарты профтехобразования.

Речь идет об обучении в Академии WorldSkills Ukraine, которое состоится с ноября 2021 года по май 2022-ого. В рамках обучения эксперты WorldSkills International проведут тренинги для украинских специалистов о международных стандартах проведения соревнований и оценке компетенций участников. В то же время преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и поучаствовать в конференциях.

Как рассказали в "Метинвесте", компания также поможет сборным подготовиться к конкурсу. Участников ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.

Школьники 8-х и 9-х классов смогут поучаствовать в профориентационной программе Steel Craft. Это станции, имитирующие производственные задачи для технических специалистов. Участникам предложат пройти квесты, которые позволяют попробовать себя в рабочей профессии. Программа стартует в октябре 2021 года и будет реализована в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге.

Отметим, Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года. Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром".