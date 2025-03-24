Группа L'Оréal в девятый раз подряд получила самую высокую оценку CDP

25 февраля 2025 года – Группа L'Oréal была отмечена за лидерство в корпоративной прозрачности и эффективности в вопросах защиты климата, устойчивом управлении водными и лесными ресурсами международной некоммерческой экологической организацией CDP (Carbon Disclosure project), обеспечив себе место в престижном ежегодном списке "A".

L'Oréal остается единственной компанией, достигшей такого признания в течение девяти лет подряд. Ключевые показатели: 91% возобновляемой энергии на объектах Группы L'Oréal; на 54% сокращение использования технологической воды в производственных процессах на единицу готовой продукции; и 93% ингридиентов являются биоразлагаемыми и происходят из постоянных источников.

"Получение девятой подряд наивысшей оценки "ААА" от CDP является свидетельством глубокой интеграции принципов устойчивого развития в нашу бизнес-модель. Мы гордимся этим постоянным признанием", – сказал Николя Иеронимус, главный исполнительный директор L'Oréal Groupe.

"Это признание не только говорит о наших больших успехах, но и усиливает ответственность за более устойчивое будущее, – комментирует Эзги Барсенас, директор по корпоративной ответственности L'Oréal Groupe. – Нами двигает неотложность и масштаб проблем, с которыми сталкивается планета, и мы остаемся преданными прозрачной и совместной работе, чтобы добиться значительных изменений во всех бизнес-процессах".

CDP использует детальную и независимую методологию для оценки компаний, присваивая оценки от "А" до "D" на основе полноты раскрытия информации, осведомленности и управления экологическими рисками, а также демонстрации передового опыта, связанного с экологическим лидерством, такого как установление амбициозных и значимых целей.

"CDP стремится построить мир, где люди, планета и бизнес сбалансированы. Мы высоко ценим поддержку Группы L'Oréal в наших усилиях по продолжению прозрачного сотрудничества и внедрению корпоративных экологических практик", – комментирует главный директор по реализации CDP Саймон Фишвайхер.