Грозы и шквалы накроют часть Украины: синоптики уточнили прогноз на вторник. Карта

В Украине во вторник, 4 июля, дожди с грозами и сильными порывами ветра ожидаются на западе страны. Осадки возможны также на северо-востоке: в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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Свежим прогнозом погоды поделилась украинская синоптик Наталья Диденко в Telegram. Она сообщила, что ночь на 4 июля будет ясной или малооблачной в большинстве областей. Поэтому в небе можно будет наблюдать так называемое грозовое суперлуние.

"Днем тучи набегут на западную часть Украины и принесут туда грозовые дожди. Осторожно – при грозах возможны шквалистое усиление ветра и ливни", – предупредила эксперт.

В то же время на сайте Укргидрометцентра отмечается, что дожди могут пройти также в Сумской, Полтавской областях (там они будут незначительными) и на Харьковщине (уже более сильные, местами с грозами).

Диденко заявила, что на остальной территории Украины во вторник, 4 июля, будет преимущественно сухая солнечная погода.

Температура воздуха в западных областях +24...+28, на севере и в большинстве центральных областей +25...+30, на юге и востоке – наиболее жарко, +27...+33 градуса.

В Киеве ближайшая ночь будет лунной, а день – солнечным, сухим и жарким, около +30 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее прогнозировала, что к концу лета 2022 года в нашей стране ожидается аномально теплая погода и дефицит осадков. Рекорды будет бить июль, особенно такой синоптическая картина будет в западных областях.

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