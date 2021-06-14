Грозы, град и летняя жара: прогноз погоды в Украине на 15 июня

Погода в Украине во вторник, 15 июня, будет богатой на сильные дожди и грозы. Осадки накроют практическую все регионы, повезет только жителям Волыни и Львовской области.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, в Карпатах и на юге стране пройдут дожди. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем, кроме западных и северных областей, местами град, шквалы 15-20 м / с. Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с.

Из-за неблагоприятных погодных условий в большей части областей Украины на 15 июня объявили желтый уровень опасности.

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Вместе с тем в Украине резко потеплеет. Больше всего воздух прогреется на Востоке. Так, на Харьковщине, Луганщине, Днепровщине и в Донецкой столбики термометров днем поднимутся до + 27.

Немного прохладнее будет в западных областях, здесь ожидается +21 ... + 23. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +22 ... + 26.

В Киеве 15 июня дождь будет идти как днем, так и ночью. Ветер северный, 7-12 м / с. Температура ночью 14-16 °, днем 24-26 °.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Лето-2021 в Украине не отразится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.