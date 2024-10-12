'Гром среди ясного неба': вышел первый трейлер фильма об отваге и героизме украинского пилота и его команды. Видео

В сети появился первый трейлер фильма "Гром среди ясного неба". Он рассказывает об отваге и героизме украинских пилотов, в частности, молодого летчика Ростислава Назаренко на псевдо "Гром".

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Пилот, уже в первые минуты полномасштабного вторжения РФ спасал украинскую авиацию от уничтожения, ныне же превратился в почти легенду и получил звание Героя Украины. Первый трейлер документального фильма, посвящённого защитникам украинского неба, появился в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Первый трейлер фильма "Гром среди ясного неба", рассказывающий об отваге и героизме украинского пилота и его команды", – говорится в комментарии к видео.

Лента снята украинской кинокомпанией "Фор-Пост" при поддержке Украинского культурного фонда, Генштаба и Командования воздушных сил ВСУ.

"Мы снимаем историю с первых дней российско-украинской войны, и наши картины заставят вас услышать, увидеть и почувствовать", – говорят о себе и своей работе в "Фор-Посте".

В основе документальной ленты "Гром среди ясного неба" – история Героя Украины, заместителя командира бригады ВС ВСУ Ростислава Назаренко с псевдо "Гром".

"Ростислав в первые дни полномасштабной войны отводил нашу авиацию от удара, он буквально взлетал в небо во время ракетных атак по аэродрому. Это была страшная картина, которая навеки останется в его памяти. Именно на плечи молодого, но опытного пилота ляжет важная миссия — собрать летчиков и вступать в бой с противником. Теперь его команда является одним из самых результативных боевых подразделений штурмовиков", – пишет портал "ТиКиїв".

Пилот штурмовика Су-25 за годы полномасштабной войны стал почти легендой и внес немалый вклад в защиту Украины во время боевых действий.

"Гром среди ясного неба" рассказывает о его жизни, боевых задачах, трудностях и трагических моментах, с которыми он столкнулся в своей службе. Это история о мужестве и верности присяге, которая не только восхищает, но и вызывает гордость за таких людей", – отмечает "ТиКиїв".

Лента создана с использованием архивных материалов и видеозаписей пилотов: так творцы фильма пытались дать зрителям возможность ощутить опасность и ответственность, которую испытывают украинские летчики во время выполнения боевых задач.

Напомним, 8 октября в Киеве состоялся допремьерный показ фильма "Подъемная сила". Над фильмом работали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim.

Фильм рассказывает о работе украинских пилотов, миссии во время полномасштабной войны и работе в сверхсложных условиях.