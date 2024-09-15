15 сентября 1940 года произошло грандиозное сражение, о котором в СССР не рассказывали ни в школах, ни по телевизору, ни в кинофильмах. Сражение это было необычным, а воздушным. В истории она осталась под названием "День битвы за Британию".

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В німецьких штабах були упевнені, що в ході безперервних повітряних боїв, які продовжувалися з 10 липня 1940 року в рамках "Битви за Британію", англійські ВПС знекровилися та стоять на грані краху. Потрібен лише один останній натиск і їх буде остаточно знищено. І тоді, захопивши панування у повітря та паралізувавши промисловість Англії, можна розпочинати операцію "Морський лев" - висадку на Британські острови.

Проте англійські пілоти були з таким сценарієм не згодні. Німецькі літаки, які рвалися передусім до Лондона, зустріли ще над Ла-Маншем. Одночасно в небі з обох боків билися понад 1500 бойових машин. Битва тривала увесь день, допоки не стемніло. Королівські ВПС вистояли й рішуче викинули Люфтваффе з повітряного простору Англії.

Зазнавши поразки, Гітлер був змушений спочатку відкласти операцію "Морський лев", а потім і зовсім від неї відмовитися. За умов втрати переваги у повітрі і панування Британії на морі, десантна операція була приречена на провал, що й пояснили колишньому єфрейтору його адмірали та генерали.

А сама "Битва за Британію" закінчилася 30 жовтня 1940 року. Британці втратили до 3 тисяч військових убитими та пораненими і 1023 літаки. Німеччина - 3300 убитими, пораненими, 925 полонених та 1887 літаків. Цифри з точки зору москви, не надто великі. Але це якраз той випадок, коли не цифри грають роль. Саме в жовтні 1940 року стало зрозуміло, що Німеччина вже програла війну. І тому московська пропаганда цей ключовий момент Другої світової замовчує.

Тепер про СРСР. "Битви за Британію", можливо, взагалі б не було, якби товариші з кремля не накачували Німеччину стратегічною сировиною, з якої робився бензин для літаків, авіаційні бомби, набої для кулеметів та гармат, резина для коліс німецьких бомбардувальників і винищувачів, авіаційні прилади, тушонка, хліб, шнапс, теплі шкіряну куртки для пілотів і багато чого іншого. Лише зерна понад 2,5 мільйони тонн. Лише платини понад 2 тонни. Лише нафти понад мільйон тонн.

А 12-13 листопада 1940 року до Берліна завітав голова радянського уряду і за сумісництвом нарком зовнішніх справ Молотов, який привіз Гітлеру пропозицію щодо вступу СРСР в союз з Німеччиною, Італією та Японією у війну проти Великої Британії. Союзу не вийшло. Не з провини москви - Гітлер, після певних роздумів, відмовився. А то б літали сталінські "соколи" разом з гітлерівськими "шуліками" разом бомбити Лондон, Ковентрі, Ліверпуль, Манчестер, Саутгемптон...